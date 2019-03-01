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李吉成「作先鋒」訪華！　港媒：金正恩4日將會見習近平

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▲▼川金會。（圖／路透）

▲港媒推測，金正恩將在4日與習近平會面。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

「川金會」昨日（2月28日）落幕後，北韓外務省副相李吉成也抵達北京訪問。據《明報》報導，李吉成此舉意在替北韓領導人金正恩訪中「打前站」；另外，金正恩返程抵達北京時，會與習近平在周一（4日）舉行會晤。

報導指出，「習金會」將罕見地在4日全國兩會期間登場，一般來說，中國官方不會在兩會（3月3日開始）期間會見外國領袖，此次在朝美峰會未簽訂任何協議背景下的會晤意味深長。南韓媒體也推測金正恩會在此次會晤，將「川金會」的情况通報給中方，並對中方提供的交通保障表達謝意。

據《聯合早報》今（1）日報導，越南外交部消息人士透露，金正恩將在當地時間週六（3月2日）中午離開河內，並於當天下午從中越邊境越南一側的同登火車站乘坐專列離境。

外界分析，已故北韓領導人金日成曾於1958年及1964年訪問越南，兩次均有乘坐飛機的紀錄；金正恩此前在新加坡會晤川普時也是飛滿全程，但這次乘坐列車令人訝異。

▼王毅（左）與李吉成（右）昨日展開會面。（圖／CFP）

▲▼王毅李吉成。（圖／視覺中國）

《京城耳語》指出，金正恩此次行程選擇列車的目的之一，是想乘車親自了解中國改革開放40年來的成就，並以此作為參考、制定日後北韓改革開放目標。

《朝鮮日報》則分析，金正恩乘坐的專列「貫穿中國大陸，有對外突顯中朝血盟關係並向美發出信號的意味。」部分人士則認為，「中國向朝方提供鐵路大通道，也證明了中朝兩國命運共同體、不變的唇齒相依關係。」

大陸外交部昨日也在例行記者會上證實，曾隨金正恩訪問北京的北韓外務省副相李吉成已開啟訪華行程，他也在當天會見了大陸外交部長王毅。這段期間，中朝雙方會針對兩國關係和共同關心的問題交換意見。

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關鍵字：習近平,金正恩,李吉成,川金會,習金會

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