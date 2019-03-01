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開女友閨蜜「屁股」玩笑！他嘴賤神預言　超慘下場笑翻網：洗不清了

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▲▼男網友開女友朋友玩笑，卻搞死自己 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲男網友開女友麻吉玩笑，卻搞死自己 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「話不能亂說」是千古不變的定律，不管是透露機密或是開玩笑，都有可能帶給自己很大的麻煩。一位男網友日前就開了女友閨蜜的玩笑，沒想到玩笑內容竟然成真，讓原po跳到黃河也洗不清，女友也因此超怒，大半夜把男友掃地出門。網友看完這場鬧劇都笑翻，表示「真的不要挑戰女人的心眼」，也有人歪樓開始造句接龍，用整串爆笑留言陪原po度過漫長的夜晚。

一位男網友在臉書「爆怨公社」中表示，昨晚11點多女朋友正與好友視訊聊天時，他心血來潮想鬧一下2人，便走過去開玩笑說了一句「妳朋友屁股上面有一顆痣」。沒想到無心的玩笑話竟然成真，朋友表示，她的屁股上真的有痣，結果反而引得原po女友震怒，深夜把他關在門外不准進家門，讓只穿內褲的他和一支快沒電的手機作伴；原po也沒料到自己會有這樣的下場，只能哀嘆「怎麼那麼衰小」。

請繼續往下閱讀...

原po貼出自己站在鐵門外的照片想討拍，網友卻都笑他自作自受，「事到如今，只好狂按電鈴，按到她說很吵」、「 罰都被罰了，不用白不用，去她麻吉那睡覺吧」、「沒事別嘴賤害死自己」、「飯可以亂吃，話不能亂講，現在好了吧」、「玩笑開過頭了」、「憑實力分手單身」、「不要挑戰女人的心眼，就是小到容不下一粒沙」、「十個女的有八個女的屁股有痣有胎記」、「明天早上記得報一下平安」。

▲▼男網友開女友朋友玩笑，卻搞死自己 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友們紛紛用「痣」造句，希望陪伴原PO度過被鎖在門外的時光。（圖／翻攝自爆怨公社）

有的人還開始用「痣」造句接龍，陪苦主度過漫漫長夜，「痣做自受、痣立更生」、「 痣少你猜對了」、「痣我毀滅阿」、「痣掘墳墓」、「痣生痣滅」、「痣作孽不可活啊～趕快想辦法安太座吧」。

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關鍵字：,屁股,爆怨公社,女友,閨蜜

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