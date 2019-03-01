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求英文歌！歌詞像唱「膽子很大」　神人2min貼正解…千人一聽笑瘋

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▲▼聽音樂,放鬆,耳機,練歌,唱歌。（圖／pixabay）

▲原PO到爆廢公社求歌。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人會請廣大網友幫忙找歌，但空耳出來的歌詞或旋律，常常讓人笑翻。一名男網友日前就在臉書《爆廢公社》求一首英文歌，說歌詞很像在唱中文的「膽子很大」，沒想到才剛貼2分鐘，1樓網友馬上神解。但聽到曲子後，其他人都笑噴「音樂一出來嘴角竟然失守了」、「轉不去英文了啦」、「真的膽子很大」。

「求一首英文歌」，男網友文中形容歌詞，「只聽到很像中文『膽子很大』，然後一直重複唱」。貼文才過2分鐘，馬上有人留言「沒意外是這首」，並貼出一首歌，是由國外女歌手Marc Philippe演唱的《Dancer In The Dark》，原PO試聽後，也馬上更新貼文「#1樓太神」。

請繼續往下閱讀...

沒想到，這答案不出還好，一出讓大家都笑崩，因為女歌手的唱歌口音關係，讓「Dancer In The Dark」這句歌詞，瞬間被空耳成「膽～子很大！」其他人紛紛笑噴「膽子真的很大，大到有回音」、「聽到第一句馬上嘴角上揚」、「被膽子很大洗腦了啦！每次聽到這句就笑死」、「這個後勁太強」。

也有人留言讚嘆1樓網友「太神！請問哪一系畢業的」、「神串留名」、「你根本是神的存在」、「此樓樓主太神」、「只能獻上膝蓋了」。原PO也忍不住2更「#1樓別讓他沉了」、「大家請到1樓留言」；接著還3更，說該支MV觀看次數，從「原本3,497,xxx次，到現在 3,509,297次」、「#廢友太神啦」、「#趕快標註 膽子很大的 朋友」。

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關鍵字：英文歌,Dancer In The Dark,膽子很大,爆廢公社

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