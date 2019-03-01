華為預估：全球5G用戶3年就可破5億　規模商業部署成挑戰

▲華為分析，5G的發展將會達到前所未有的快。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

華為無線產品線首席營銷官周躍峰表示，「過去全球3G用戶達到5億用了大約10年時間，4G用戶達到5億用了大約5年時間，我們預計從2019年5G規模部署開始，全球5G用戶達到5億將只需3年時間。」

周躍峰接受新華社專訪指出，「先前的終端發展往往遲滯於網路發展，但是這一次，第五代移動通信技術（5G）智慧型手機與5G網路同步成熟，這是通信史上的第一次，將使得5G的發展前所未有的快。」

他也說，5G網路的初步部署不僅能讓移動互聯網用戶獲得極致體驗，還將推動「物聯網」創新，進而推動移動互聯網產業的新一代轉型。

本屆舉行的世界移動通信大會上，全球各大廠商競相推出了多種5G應用解決方案，如增強現實/虛擬現實等增強型移動寬帶業務場景；無人駕駛、遠程醫療等超高可靠與低延遲通信業務場景；以及物聯網等大規模機器類通信業務場景。

在談到全球市場情況時，周躍峰說，在中國、日本、韓國和一些中東地區國家，消費者對流量的需求量快速增長，而當前頻譜品質無法滿足需求，所以5G會在這些地區快速發展起來。

▼華為無線產品線首席營銷官周躍峰。（圖／CFP）

周躍峰認為，中國很可能成為全球最先部署5G的幾大市場之一。「中國已基本完成5G技術第三階段測試，基地台與核心網設備達到預商用要求，包括技術研發、網路、終端、應用開發在內的一個完整的生態系統正在快速發展成熟。」

但他也分析，5G網路要真正實現成規模的商業部署並發揮影響，還面臨挑戰。「首先面臨的困難就是頻譜價格高昂、頻譜碎片化嚴重的問題；此外，5G還面臨缺乏更多創新應用和商業模式等考驗，以及終端產業鏈成熟速度能否與5G網路發展相匹配等問題。」

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）日前發布的報告指出，5G是一項強大的新技術，但還需要更多創新應用來激發潛力，直到這些應用場景逐步形成前，大多數運營商會保持謹慎，先利用5G實現短期目標，在確定相關應用案例可以產生經濟價值後才會加速推廣。