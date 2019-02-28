陸2018年增5千萬網民「學生最多」　一週平均上網27小時

▲上網示意圖。（圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

中國互聯網路信息中心28日在北京發表第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告中提到，截至2018年12月，網民使用手機上網的比率達98.6％，比2017年的97.5％高了1.1個百分點，且2018年每週上網時長達27.6小時，較2017年多出0.6個小時；網民數量部分，2018年增加5千多萬人，以學生占比最高。

報告指出，2018全年度，大陸網民規模達8.29億，普及率達59.6％，較2017年底增加3.8個百分點，全年新增網民5653萬。此外，網民職業結構中，學生佔比最高，達25.4％，其次為個人／自由職業者，佔比20.0％，第三是企業或公司管理人員及一般職員，共計12.9％，其餘分布在各行業中。

▼中國2018年度網民職業分布統計圖。（圖／翻攝自中國互聯網訊息中心）

報告表示，2018整年，「行動網民」最常使用的App種類中，即時通信類使用時間最長，達15.6％，其次為觀看影片、上網聽音樂、收看短片等，各佔12.8％、8.6％、8.2％。

不同類型的App，使用峰期也不一。即時通訊軟體分布平均，切合網民的生活作息；網路直播App最多人同時使用時間落在12點、20點與23點；外賣App使用高峰落在12點與18點，符合網民用餐時間；網路購物App幾乎全天都是高峰期。

▼中國2018年度網民使用App分類統計圖。（圖／翻攝自中國互聯網訊息中心）

此外，網路銀行支付、手機支付也比去年成長不少。網路銀行支付較2017年增加了6930萬人口，年增13.0％；手機網路支付規模達到5.83億，比去年多了10.7％。

報告顯示，互聯網在城鄉地區的普及率上同步提升，到2018年12月止，大陸城市、農村地區互聯網普及率分別提高3.6％與3.0％，達到74.6％及38.4％。