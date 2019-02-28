影／朱立倫「延役核二怎不吭聲」神回林義雄　鄉民推爆：撿到槍！

記者羅婉庭／台北報導

前民進黨主席林義雄28日表示不該讓「任何要重啟核四的人」當選，批前新北市長朱立倫不是無能就是沒心。朱立倫下午一句話回應，去年核二延役時他怎麼沒出來反對？後來此篇報導被專貼到PTT，引發鄉民在底下留言表示朱立倫根本「撿到槍」，林義雄根本是在反國民黨不是在反核，民進黨用核從來不罵。

朱立倫說，民進黨最大特點就是說台灣不缺電，扛神主牌「反核」卻每天用核能，他回顧去年蔡英文政府決定延役核二時，看到新聞時心想「林主席應該會出來反對吧？」，卻沒有看到他出面表示任何意見。

朱立倫強調，有些長輩、大佬看到「重啟核四」這4個字馬上跳起來，沒有看完整的情況，他的說法是如果擔任總統後，一定重新檢視台灣能源配比，如果今天台灣缺電，是國家安全問題，是全民受害，這時怎麼能夠不啟用現在所有的電廠？如果真的缺電時，在核能安全及積極處理核廢下，可以考慮重啟。

對此，鄉民推爆回應：「假聖人就是欠戳破」、「DPP上台狂轉彎，人人都會撿到槍的，怎麼前幾年不拆掉核四呢？」、「朱朱倫繼續這樣下去就對了XD」、「自己跳出來當槍給朱撿，真的有夠蠢」、「林義雄根本是在反國民黨不是在反核，民進黨用核從來不罵」、「順應公投才轉彎這藉口可接受啦，不像蔡不顧民意硬X到底」、「居然在228這天把豆漿雄打到鼻青臉腫，朱立倫484撿到槍R」。

▲朱立倫神回林義雄，鄉民推爆撿到槍。（圖／翻攝自ptt）