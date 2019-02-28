病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人　486先生：哪來的勇氣

▲媳婦為了婆婆的遺產，告上法院。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pexels）



突發中心／台北報導

一名80多歲劉姓老婦人和媳婦感情不好，唯一的兒子往生後就搬到安養中心，期間只有一對早年認識的王姓夫妻時常探望照護；沒想到當劉婦死後，媳婦整理遺物發現婆婆1600萬存款居然落在王男手上，氣得提告。王男最後獲不起訴處分，但媳婦不服再議，高檢署日前將全案發回北檢再查。對此團購達人「486先生」陳延昶表示，「這個媳婦哪來的勇氣還敢爭遺產？」

回顧案情，老婦為了感謝王姓夫妻的照顧，將積蓄1600多萬元全數贈與王男；2017年初，老婦人跟王姓夫妻一起找民間公證人，將贈與1600餘萬元的契約以及存摺等文件都公證，並且全程錄影存證。隔年老婦發出病危通知，結果媳婦不聞問，後事都由王姓夫妻處理。

老婦人死3天後，媳婦前往安養中心整理老婦遺物，發現她的存摺裡的錢被提領一空，懷疑王男涉嫌盜領，氣得提告。檢察官勘驗認為，老婦在影片中精神很好，完全是出於自由意志要辦理贈與的樣子，因此不起訴王男；但媳婦不服提出再議。高檢署日前已經將全案發回台北地檢署，就其他疑點部分繼續調查。

對此團購達人「486先生」陳延昶在臉書發表看法，「這一則以前有報導過，想不到高檢署認為全案仍有疑點未查明，高檢署這個承辦的吃X阿？都去公證且有錄影能清楚表達這阿婆的意志了，你還在疑點什麼？依我看全案的疑點是，這個媳婦哪來的勇氣還敢爭遺產？」

許多網友看完後紛紛留言「為了1600萬，勇氣就像是乳溝一擠就出來了」、「現在很多這種只要錢不要人的驚世媳婦」、「人不要臉，天下無敵啊」、「生前不珍惜，再說順位怎麼排也輪不到媳婦吧」。

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