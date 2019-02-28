車身驚見紅漆鬼符咒！詭男半夜「專挑這款車」下手　網雞皮：快去拜拜

地方中心／台中報導

台中市太平區出現噴漆怪客，巧合的是似乎針對同類型車款TIIDA，不少民眾受害PO網提醒大家小心；一名魏姓網友就在「我是太平人」貼出車子被噴紅漆的照片，可以看見右側引擎蓋、擋風玻璃都被噴漆汙損。警方表示，目前已經鎖定特定對象，將循線把人逮捕歸案。

▲台中太平出現噴漆怪客。（圖／翻攝我是太平人，下同）



魏姓網友貼文寫道，沒想到安寧的太平竟然出現噴漆怪客，「放在家裡附近的停車場（宜欣國小與溪州橋中間），晚上10點多竟然有路人到裡面隨機噴紅漆，因臉部模糊故只能提醒有車的民眾要注意。」

從畫面來看，右側引擎蓋被噴紅漆，範圍延伸到擋風玻璃，右側車門以及後照鏡，連車頂都遭殃，遠遠看起來像極了鬼符咒。

▲詭男從右方出現。



▲接著在遠處徘徊，看有沒有監視器。



▲最後上前犯案，噴上像鬼符咒的紅漆。

不少網友看到PO文後紛紛留言「他專門噴TIIDA」、「監視器拍到同一人，太可惡」、「太巧合！我的車前天在豐原也被噴紅漆，加上倒黃色油漆，也是Nissan的車」、「毛毛的，他感覺有點奇怪，快去拜拜」；初步看下來至少3人受害。

對此警方表示，調閱路口監視器畫面後，比對可疑對象，發現嫌犯以徒步方式作案，目前已經掌握嫌犯身分，將盡速把人逮捕歸案，釐清犯案動機。

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