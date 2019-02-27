解放最硬的地方！爆乳妹勾男客狂搖99下...「台中超火辣夜店」又出包

地方中心／台中報導

台中知名X-CUBE夜店2018年才因表演尺度太大，被台中地院依公然猥褻罪起訴，之後又因為舉辦活動，露骨廣告詞「解放你全身最硬的地方」遭警方盯上，沒想到27日凌晨近4點竟又發生10多人持棍打群架互毆，造成店外3輛自小客車毀損、9人受傷送醫救治。

警方表示，10多名酒客先在夜店內2樓起口角打架，夜店安管人員上前制止，反而跟酒客爆發第2波肢體衝突，混亂中有人拿起酒瓶砸人、持棍棒砸毀酒客車輛，更拿起滅火器噴灑，現場一片混亂。

▲夜店大亂鬥，警方將擴大臨檢。（圖／記者陳玉翻攝）



警方調查，本案起源是一名陳姓客人上週與夜店外小販糾紛後存有心結，因此攜帶鋁棒進入夜店，結果入場後又與其他酒客發生衝突；夜店安管人員潘、許、宋、樊、林等5名男子為了控制場面，與陳男等人爆發2次肢體衝突，造成現場多人受傷，最後相關涉案人等依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

對此警方表示，夜店平日有要求要金屬探測器過濾，卻一時疏忽讓客人持鋁棒闖入，造成自家保全跟人爆發衝突，之後除了安排擴大臨檢，後續通報主管機關放大檢視已是必須，同時也會不定期查閱夜店臉書，勸導業者收斂，若有過大尺度，會函請台中市政府進行行政處分，如勒令暫停營業等。

▲火辣影片曾被上傳至網路引發熱議。（圖／翻攝X-CUBE粉絲專頁）



其實X-CUBE已經不是第一次鬧上媒體版面，早在2018年就曾因鹹濕影片流出引起熱議，影片中一名只穿馬甲的20歲長髮爆乳女舞者坐在一名男子腿上，引導男客用手狂揉雙峰99下，對方下半身也配合抖動，全場氣氛嗨爆。事後夜店企劃人員、女舞者及夜店負責人被傳訊到案，3人分別依觸犯刑法第234條與刑法第235條妨害風化罪函送。

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