婆媳不合！1600萬元遺產全送外人　媳婦怒提告討回敗陣

▲媳婦懷疑婆婆1600萬元存款遭盜領而怒告詐欺。（圖為資料照／記者周宸亘攝）

突發中心／台北報導

80多歲劉姓老婦人和媳婦感情不好，獨生子往生後，搬到安養中心，一對早年認識的王姓夫妻時常去探望照護，2017年老婦死後幾天，媳婦去整理遺物，懷疑王男盜領老婦1600萬元存款，提告詐欺、偽造文書等罪，但檢察官查出，老婦生前已公證要把積蓄贈與王家，且有錄影，處分不起訴王男，媳婦不服再議，高檢署日前將全案發回北檢再查。

據了解，劉姓老婦早年因買保險，和女保險業務員成為好朋友，也因此認識女業務員的王姓丈夫，老婦兒子往生後，獨自搬到安養中心過活，王姓夫妻發現老婦的媳婦都沒去探望，因此開始時常前往協助照顧老婦生活起居。

老婦為了感謝王姓夫妻，決定將積蓄1600多萬元，全數贈與王男，2017年初，老婦人跟王姓夫妻一起找民間公證人，將贈與1600餘萬元的契約以及存摺等文件都公證，並且全程錄影存證，隔年老婦過世時，後事也由王姓夫妻處理。

幾天後媳婦前往安養中心，整理老婦遺物，發現老婦存摺裡的錢被提領一空，懷疑王男涉嫌盜領，但王男到案後否認犯罪並拿出錄影為證，檢察官勘驗認為，老婦在影片中精神很好，完全是出於自由意志要辦理贈與的樣子，因此處分不起訴王男。但是媳婦不服提出再議，高檢署日前已經將全案發回台北地檢署，就其他疑點部分繼續調查。

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