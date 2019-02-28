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普悠瑪事故家屬轟「財損申請遭刁難」　台鐵說話了！曝實際難處

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▲▼普悠瑪奪18命拖4個月！台鐵「承諾跳票」　罹難者家屬被騙到淚崩。（圖／東森新聞）

▲普悠瑪奪18命拖4個月！家屬轟台鐵「承諾跳票」，被騙到淚崩。（圖／東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故至今已經4個月過去，日前罹難者家屬出面批評台鐵沒主動關心，針對乘客所提出的財務損失、醫療單據都沒有回應，讓他們非常失望。對此，台鐵表示，財損部份完全採「從優從寬」處理，但仍得經過簡單審核程序才能發放，台鐵也強調，與每位受害者都有建立聯繫管道，與他們的互動過程也有工作日誌可以查看，不敢稱提供的照顧無微不至，但絕對盡心盡力去做。

「發生到現在已經4個多月了…」罹難者董進興的女兒董小玲與普悠瑪自救會家屬日前赴台東縣政府陳情，她怒批，他們明明沒有任何過失，鐵路局卻不聞不問，「錯的是你鐵路局」，且提出的財務損失、醫療單據都沒有回應，讓他們非常失望。

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▲▼普悠瑪奪18命拖4個月！台鐵「承諾跳票」　罹難者家屬被騙到淚崩。（圖／東森新聞）

▲事故後過了4個月，普悠瑪罹難者家屬出面淚崩陳情。（圖／東森新聞）

對於家屬提出不聞不聞以及刁難財損補償的質疑，台鐵指出，依照財損賠償相關規定，原本金額限制在1萬元以下，以往也需要提出相關損害證明，例如，要提供財損的實體物品或照片等，但這次全數從寬認定處理，完全沒有設限。只要乘客回報，他的鞋子壞了、杯子破了，不需任何依據都會核發。

1萬元以上的財損賠償，在台鐵特別請示交通部及主計單位後，也同意只要審核過就能夠發放。不過，即使是從優從寬的處理，但過程中一件要價8萬多元的筆電、多支iPhone X手機，由於單價極高，若無法提出相關證明，還是必須經過一些簡單判斷跟審核程序才能夠核發，並非沒下文。

台鐵統計，目前1萬元以下的財損申請共有67件，台鐵已核發45件，22件仍在持續進行中；1萬元以上的申請共有15件，總額達56萬3900元，在台鐵完成簡單審核後，將盡速通過並發放。

不過，對於家屬批評台鐵不主動關心、不聞不聞這部分，台鐵澄清，雖然不敢說是無微不至的照顧，但每位受害者，台鐵都有安排對應的關懷員，也要求關懷員必須在工作日誌中寫下所有互動過程，這些都有內容可受檢視。

▲▼交長林佳龍與普悠瑪家屬見面-張政源。（圖／記者黃克翔攝）

▲針對普悠瑪事故相關賠償，台鐵局長張政源要求一律從優從寬處理。（圖／記者黃克翔攝）

台鐵說，有傷者提出要買熱敷墊或電療設備，台鐵一律買單；有傷者要赴醫院就醫，台鐵也派車專門接送；有東部傷者想北上就醫，台鐵協助所有北上過程的交通接駁，費用完全由台鐵支付；有傷者在家休養，台鐵協助將其住家打造成無障礙空間；另外，有重傷者從東部醫院轉診至台北榮總，為方便傷者回診，台鐵更直接在鄰近的天母租房，每個月4萬元租金，台鐵完全負責到底。

台鐵統計，截至1月底已發放的相關款項，包含補償金、看護費、醫藥費、雜支等，總額已經超過3244萬。台鐵強調，台鐵真的對受傷的人心懷歉疚，若過程中有做得不夠好的地方，希望受害者能隨時跟關懷員反應，讓台鐵逐一處理問題。如果有任何問題，第一線關懷員無法解決，也要求關懷員馬上往上呈報，讓後面的站長、段長、主秘直接處理，台鐵也絕對會從寬從優，希望不要再造成受害者二次傷害。

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關鍵字：普悠瑪事故,台鐵,台鐵事故

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