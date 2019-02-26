普悠瑪奪18命拖4個月！台鐵「承諾跳票」　罹難者家屬被騙到淚崩

記者鄒鎮宇／綜合報導

普悠瑪6432次列車翻覆事故造成18死、200多人輕重傷，事後台鐵也舉辦協調會，與罹難者家屬、受傷乘客進行溝通。沒想到，4個月過去，罹難者家屬不滿台鐵都不主動關心，只好主動到台東向縣政府求情，痛訴台鐵「你就是已經打定主意要騙我們了！」

「發生到現在已經4個多月了…」罹難者董進興的女兒董小玲表示，他們明明沒有任何過失，鐵路局卻不聞不問，「錯的是你鐵路局」，且提出的財務損失、醫療單據都沒有回應，讓他們非常失望。

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▲▼普悠瑪罹難者家屬都覺得被欺騙。（圖／東森新聞）



卑南國中罹難學生陳睿杰的媽媽表示，她很討厭總統跳票，沒想到台鐵竟也一樣，「一開始，我都選擇相信，可是到後面，真的失望了」，語氣中帶著滿滿的無奈及疲憊；而李詩涵罹難後，她的妹妹也直接在麥克風前哭到崩潰，希望台鐵可以好好處理。

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／東森新聞）



對此，縣長饒慶鈴表示，台鐵的基層及縣府員工都很辛苦，但縣府也對這件事很無力，希望大家可以一起努力，跟中央爭取應有的權益，「今天不是跟台鐵或是中央要錢，但是誰應該要告訴我們，這件事以後不會再發生。」

董小玲說，「你（台鐵）就是已經打定主意要騙我們了，那你再拿東西出來，會有多少可信度，我覺得是0啦」，並不排除對控告當天的當班人員。

▼家屬認為台鐵打從一開始就打算騙人。（圖／東森新聞）

