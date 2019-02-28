搭台鐵列車！窗簾布「長滿黑霉斑」癢翻　女大生求漲價：給我好的乘車體驗

▲原PO看到窗簾後，忍不住向台鐵喊話「漲價吧」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

每到連假前，許多大學生都會提前訂台鐵票準備返鄉。一名女大生日前在《Dcard》貼文，向台鐵喊話「漲價吧！我給你錢」，她說自己搭台鐵時，在座位旁邊看到長滿霉斑的窗簾，雖然沒什麼潔癖，但也瞬間不舒服起來，更忍不住直呼「窮困的大學生如我，真的寧願漲價，來維持較好的乘車體驗」。

「其實經歷過普悠瑪事件，對台鐵還是有點感慨」，女大生在文中表示，她搭車回家時，看到窗簾的樣子，讓平常沒什麼潔癖的她「瞬間也超級怕」。她說，雖然列車上會有清潔阿姨來幫忙收垃圾，「但是一想到，我靠著的椅子可能根本沒整理過……」

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原PO說，還有前面放東西的網子「有上一位留下來的發臭袋子、跟看起來濕濕的衛生紙」，以及隨車身搖晃的發霉窗簾；看到這些東西，讓她直呼寧願漲價來維持較好的乘車體驗，「不只是衛生，還有個人的安全」，她最後也說「真的全身開始癢」。

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▲窗簾底下都是霉斑。（圖／翻攝自Dcard）

對於原PO的想法，有網友不以為然「我覺得就算漲價，車還是會髒髒的」、「希望錢還能再買一點民眾的素質」、「妳怎麼會有他漲價了品質就會跟著好的想法」、「就算漲價了但人心還是不會變，唉！」

還有人留言解析台鐵狀況，說其實台鐵已經有購買520輛都會列車和600輛的城際列車，預計明年就會開始交車，但台鐵不改革的原因，是出自政府，「不是台鐵不改革，而是都被政府綁死了，而政府為何都不鳥台鐵的改革？因為怕民意反彈，無法取得執政權，如果真要找為何台鐵無法改革的元兇就是『全體人民』啊！」

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