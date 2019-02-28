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車站被遺失物淹沒！台鐵員工曝辛酸「像做功德」：有次還要我冰魚...

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▲▼台鐵遺失物。（圖／記者曹悅華攝）

▲不少民眾都有在火車上掉過東西的經驗。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

你有在火車上掉過東西的經驗嗎？搭火車不外乎就是返鄉或是出外旅遊，大包小包難免，趕著下車的情況下就很容易落東落西，而為方便民眾，台鐵在撿到乘客遺失物的時候，不僅會幫忙保管，還提供運送到就近車站服務，過程「一毛錢都不用花」，不免讓人擔心台鐵的美意會遭有心人濫用。

據台鐵內部同仁向《ETtoday新聞雲》透露，民眾曾在列車上，掉了籃球戰術板、假牙、書包，甚至連神像和令旗都有，也曾撿過一尊財神爺，遺失物的種類應有盡有，其中有一次印象很深刻，有天內線電話響起，話筒傳來「拍謝啦，有一袋魚忘在你們車站X月臺X車月臺的椅子上，可以幫我冰一下嗎，晚上去拿」，令人好氣又好笑。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專ChenG也提到，旅客整天遺失、忘記東西，台鐵員工找不到還會被罵，甚至被質疑不認真找，「免費做功德幫忙迴送到不見還要賠」，找到後還可免費送到指定站，有時候找的時候很急，找到卻隔幾百年才來領，車站都快被遺失物淹沒，讓人感到相當無奈，建議有遺失物迴送就要收費，送到指定車站起每放一日比照行包收費。

▲▼台鐵遺失物。（圖／記者曹悅華攝）

▲當接獲旅客掉東西的訊息，會按照當事人的描述，去車上或是其他現場幫忙找尋。（圖／記者曹悅華攝）

台北站站長黃榮華坦承，旅客的遺失物千奇百怪，若是電子設備像是手機、筆電等，因為涉及個資，撿到以後不會做拍賣，但如果是其他無法屬名的物品，保管滿一年後，可以公開拍賣。他補充，目前若接獲旅客掉東西的訊息，同仁會按照當事人的描述，去車上或是其他現場幫忙找尋，若找到會進一步詢問要自己來拿還是幫忙寄到就近車站。

那會不會擔心民眾濫用台鐵服務的美意呢？黃榮華表示，無上限地幫民眾寄送到就近車站，的確會造成同仁困擾，也會增加人力、鐵路運輸等成本，不過「還是會相信旅客」，他也提到台鐵曾經打算寄送行李要按體積收費，但還是基於身為服務業的初衷，目前沒有正式規範。

針對「假遺失真託運」的爭議，台鐵局回應，仍會相信旅客，同時也提醒乘客在乘車當下還有在車站時都要注意自己行李，至於近期是否會研議更改內規避免服務美意被濫用及衍生更多成本，台鐵局則表示目前尚未討論到這塊。

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關鍵字：台鐵,遺失物,行李,火車

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