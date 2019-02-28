魔術社老師賣電子菸給國中生　不具「細長菸品形狀」無法可管

▲魔術社團外聘老師涉嫌販售電子菸給學生，已自行請辭。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

老師竟賣菸給學生？某國中魔術社曾姓外聘老師被爆在社團時間，讓學生抽買電子菸，曾姓老師坦認有賣電子菸給一名學生，但屬魔術表演用，未賣菸油，他自認有疏失，已向學校請辭。中市府表示，已派員調查，初步了解電子菸未具「菸品形狀」，應無法可罰，將持續調查，若該名老師有違反《菸害防制法》等，將依法送辦。

本身是台中市街頭藝人的曾姓男子，在台中海線的某國中魔術社擔任外聘指導老師已5、6年，日前竟傳出他涉嫌在社團上課中，賣電子菸給國中3年級一位學生。由於該學生被同學發現身上有菸味，經導師追問才知道事件來龍去脈。

▲▼該名老師具有街頭藝人證照，時常參與活動演出。（圖／翻攝臉書）

曾姓老師向校方表示，他的確有賣電子菸給該名學生，但沒賣菸油。因為魔術表演會使用到電子菸製造煙霧，再灌進泡泡內，他都隨身攜帶。該名學生去年看到後，曾多次詢問他使用方法等，還跟他借，但他都不借。

他說，農曆年前跟該名學生在校外相遇，對方又提出要借電子菸，他拗不過才出借。事後他多次要求該名學生歸還，但他都不還，一周後對方說要跟他買，他才以1250元賣給對方。對此他十分懊悔，坦承做錯事，對學校、家長及學生感到抱歉。

▲老師販售的電子菸不具菸品形狀，不符合菸害防制法規定。圖為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

台中市教育局表示，經了解，該名曾姓老師事發後已請辭，該同學家庭背景正常，他一度聲稱是以1000元在網路上購買，被導師追問才說出「好奇才買電子菸」。

台中市衛生局則說，《菸害防制法》規定電子菸須具「菸品形狀」，經了解，該名老師販售的電子菸並非細長菸品形狀，如果老師確定沒有賣菸油給學生，那也不符合《藥事法》規範，可能無法可管。將再調查釐清，若有違法一定究辦。

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