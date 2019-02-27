LINE FRIENDS STORE新光A11收攤有變數　傳「將重新開幕」

▲LINE FRIENDS新光三越A11開幕時吸引眾多人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／台北報導

人氣通訊軟體LINE在台火紅，相對的其官方貼圖主角也廣受歡迎，在台開設3間實體店販售相關周邊商品，近期卻傳出新光三越信義新天地與台中中港店收攤計畫，現台中中港店確實已撤櫃，然而據悉信義新天地A11門店則在最後一刻「踩煞車」，決定先關閉改裝，4月再重新開幕，但此大動作也反應台灣市場銷量不如預期。

在台人氣超旺的LINE貼圖，數年前也開始佈局實體專門店舖，在離開微風松高門店後，新型態結合周邊商品專門店與咖啡飲品的LINE FRIENDS CAFE & STORE，在2016耶誕節前盛大開幕，有巨大「熊美」布偶坐鎮，人氣爆棚，成為熱門打卡點。

而今年2／15卻在LINE FRIENDS官方粉絲團貼出公告，表示信義新天地A11將於2／28；台中中港店將於2／20進行「店鋪異動」，據悉台中中港店已正式撤櫃，而信義新天地則計畫有變，預定重新改裝調整後，在4月正式以新店型重新開幕。

▲LINE FRIENDS新光三越實體店2/28「經營調整」。（圖／翻攝LINE FRIENDS臉書）

對此台灣LINE官方尚無正式回應，但新光三越表示現位於A11的LINE專櫃，會在2／28進行封閉。