韓國瑜爆氣一日4罵！　痛斥陳吉仲「沒水準到極點」：惡鬥延伸國外

記者洪正達、林姸君／台北－新加坡連線報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬，並與當地通路商簽約合作訂單，不過卻被農委會主委陳吉仲大扯後腿「韓國瑜談的都是既有通路」，讓韓國瑜罕見動怒開砲，一日分別在致詞時、記者會後聯訪展開爆氣4罵，痛批「當我是個屁」、「惡鬥延伸到國外還在搞」、「沒水準」。

韓國瑜日前與新加坡超市簽下3年3500萬元台幣的訂單，但陳吉仲27日進立法院備詢時卻表示，新加坡2大超市是去年本來就有的通路，讓人在新加坡的韓國瑜聽了不是滋味，火大開罵。

▲韓國瑜罕見動怒回嗆。（圖／記者洪正達攝）



韓國瑜表示，「最壞的就是把國內藍綠惡鬥延伸到國外還在搞，今天反過來，如果民進黨人出去搶訂單，招攬觀光客，我肯定在台灣幫他拍手叫好，幫他加油，這很簡單，這做人最基本的道理，我們出來幫高雄找觀光客，幫高雄農漁產品找出路，也獲得一定成績，你在台灣唱衰，不停唱衰，無聊透頂！沒有水準到了極點！」

他更怒批，「韓國瑜在台北農產幹了4年半總經理就像放了個屁一樣，不幹業務一樣好？韓國瑜幹業務也是如此？高雄市團隊來星馬，來跟不來，結果是一樣的？所以在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁是這個意思嗎？到底誰講話才是個屁！」

連珠炮似的批評後，韓國瑜忍不住再補兩句怒嗆，「你陳吉仲到海外推銷農產品，我肯定幫你拍手叫好，為什麼我們在外面你老是要講這些，這種人打擊士氣的話，非常的無聊，水準奇差無比！太差！」

而在保險天后陳明利牽線下，韓國瑜又順利搶下百美超市訂單，長達3年採購期，金額為150萬新幣（約3400萬新台幣）。在上台致詞時，韓國瑜除了感謝超市的協助以外，也感嘆自己這次出去搶訂單，卻受到國內一些人的酸言酸語，「品行高下立判，真的是讓我們百感交集，這些好朋友不認識，幫我們農、漁民熱心奔走，再想想國內這些人，你想想看感概多不多？」已是27日第4罵。

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