2020總統大選　韓國瑜露神秘微笑：We will see 柯P！

記者洪正達、林姸君／台北－新加坡連線報導

針對農委會主委陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有的通路」，韓國瑜27日在新加坡首度回嗆「我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁」。一晚過去，韓國瑜心情稍微平復，針對與柯文哲見面一事，回應尚未安排，「We will see 柯P.我會看著他。」讓外界有不同解讀。

▲韓國瑜經過一晚，心情稍微平復，笑臉面對媒體。（圖／記者洪正達翻攝）



高雄市長韓國瑜2018勝選後聲勢正旺，面對即將到來的2020總統大選，頻頻被點名、追問，甚至有不少人將他與柯文哲放在一起。韓國瑜面對媒體就曾表示「會的，到時候最終我一定會跟大家報告」，態度似乎有些曖昧。

至於柯文哲則說，Wait and see，看兩、三個月看民調的變化，很多東西自己的態度就是隨緣，放鬆心情繼續走，「時間到了因緣俱足，該怎麼辦就怎麼辦。」

針對2人見面一事，稍早韓國瑜在新加坡受訪時表示都還沒安排，「We will see him.我會看著他。」現場記者又繼續追問「所以他出來你就會出來嗎」，韓國瑜給了一抹神秘微笑答覆，「Nonono大家都看著柯P，等他從以色列回來再說。」

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