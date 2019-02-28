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揪團了！春遊補助方案3/5正式公布　暖冬遊2波補助6月底核銷完畢

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲為讓淡季不淡，觀光局規劃推出春遊補助方案，預計3/5正式對外說明。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

觀光局規劃在4月推出淡季春遊補助方案，交通部長林佳龍透露最新春遊補助方案，每人基礎是500元，但其實是「500+500」，有5種情況補助可加碼到1000元。觀光局表示，目前內容尚未定案，預定3月5日正式對外說明。另外，先前2波暖冬遊補助，觀光局也預計分別在5月底、6月底前全數核銷完畢。

林佳龍先前透露春遊補助方案，不分年齡、不分縣市，每人基礎是500元，但若住星級旅館、企業組團招待員工，或青年赴離島旅遊、搭台鐵高鐵及地方另外提案等5種情況，都會再另外再加碼500元。

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍透露春遊方案內容，每人住宿費基本補助500元，5種情況可加碼到1000元。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局指出，春遊方案是政府為延續暖冬及擴大暖冬所帶動產業發展成效，並結合縣市政府依其在地資源特色與產業及觀光發展需求，提出適合在地之旅遊方案。觀光局已於2月23日與地方政府就方案內容討論，並將於3月4日與旅遊業界代表溝通說明，全案內容目前尚未定案，預定3月5日正式對外說明。

未來推動春遊專案將由各縣市政府協力執行，核銷不會重疊，觀光局將與各縣市政府研議簡化核銷的作業流程，減緩業者對參與政府住宿旅遊優惠措施對營運資金運用的影響，期盼業者繼續配合政府政策推動國內旅遊，共同帶動地方經濟的繁榮。

至於先前2波「前進宜花東 高屏暖冬遊」及擴大國旅暖冬遊，至今核銷進度不如預期，引發業者批評。根據統計，暖冬計有51萬筆、擴大暖冬針有74萬筆（已送件申請約32萬筆），總計125萬筆申請案。

觀光局解釋，前期核銷速度較慢原因，是因暖冬首創交通費用補助，大受民眾好評但也造成核銷審核較費時間，加上初期業者不熟悉相關核銷規定，致退補件情形較多，擴大暖冬因無須審核交通費相關單據，整體速度可加快。

另外，審核期間也發現部分業者缺失，例：所申請人數超過其房間可容納數、重複請領等，有相關疑義之申請案，則不在預撥範圍內；為查核相關缺失亦需業者回覆說明，致拖長審核時間；但針對沒有疑義的案件，皆會儘快核銷撥款。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲「前進宜花東 高屏暖冬遊」及擴大國旅暖冬遊，核銷進度不如預期，觀光局說，分別預計在5月底、6月底可核銷完畢。（圖／記者賴文萱攝）

沒有疑義的單件申請審銷案件大致1-2週可辦畢，但申請案大量湧入所需審銷時間將會較長，且擴大暖冬補助業者申請送件期限最晚可至3月31日止，故目前仍有部分案件申請文件尚未送至觀光局，目前送件筆數約32萬筆，擴大暖冬方案結束1個月內依已送件之比例亦已核銷16%的申請案。（若再加暖冬已核銷及預撥筆數，兩波補助案核銷約47%），整體預計暖冬於5月底前，擴大暖冬於6月底前可全數核銷完畢。

為加速核銷，觀光局已投入逾兩百名人力全力辦理兩波核銷作業，目前審核完畢已核撥逾1億1500萬元（約8萬筆），因暖冬參與業者有代墊交通費補助費用，故於1月31日前已預撥總計2.2億元（約16萬筆），在3月10日前將辦理第二次預撥2億元（約15萬筆），故暖冬含第二次預撥將核撥近7成的金額。

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關鍵字：春遊補助,淡季補助,觀光局

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