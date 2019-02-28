摧毀起飛階段的中國洲際導彈　F-35擬納入美國反導系統

▲F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

軍武中心／綜合報導

面對中國實力日益壯大的洲際導彈威脅，美國五角大廈考慮將F-35戰機納入反導系統中，利用該機的隱身和超機動特性，在對手洲際導彈發射前或是起飛階段就將其摧毀。同時美軍也開啟F-35裝備攔截彈，用於擊落處於助推階段彈道導彈的相關研究論證，若從2019年開始研製，預計2020年中期便可投入使用。

綜合外媒報導，近期五角大廈正在探討如何使用F-35發射的炸彈、導彈或激光武器，摧毀攻擊美國的洲際導彈，這將可能為美國現有的反導系統帶來革命性變化。據了解，目前美國反導系統主要針對導彈在大氣層外滑行的中段攔截，以及彈頭向目標俯衝的末段攔截，但面對中國新型洲際導彈可攜帶多達10個分彈頭，一旦距離目標越近，要攔截它們的難度就越大。

為更有效消滅威脅，美國開始考慮要在對手洲際導彈的助推段進行攔截，此時導彈剛起飛，速度相對較慢且難以機動變軌躲避攔截。而F-35可利用其隱形和超機動特性，發射遠程空對空導彈擊毀起飛階段的洲際導彈，或是靠近位於敵方領土的洲際導彈發射陣地，發射空對地炸彈或導彈，以便在洲際導彈起飛前就將其摧毀。甚至也能利用激光和電子戰武器進行破壞和干擾，一旦導彈的制導或推進系統失效，最終將墜毀在遠離美國的地區。

▼解放軍公開亮相最新型東風-31AG洲際導彈。（圖／翻攝自央視）

事實上美國國防部在剛發布的《導彈防禦評審》中也提及，未來F-35可以裝備攔截彈，用於擊落處於助推階段的彈道導彈。而美國導彈防禦局局長塞繆爾格里夫斯（Samuel Greaves）更在2018年4月就已向參議院撥款委員會透露，預計6到7年內基本制定操作概念和開發能力，屆時包含傳感器或新型導彈都將掛載F-35的底部，用於BMD（反戰術彈道飛彈）任務。

除了攜帶武器直接攔截敵方導彈外，一名五角大廈高級官員指出，F-35還能充當「偵查兵」角色，利用該機先進機載傳感器，及時將導彈發射地點和飛行軌跡等信息通過數據鏈傳回後方，協助後續的攔截任務。畢竟導彈威脅信息提供得越早，軍事決策者就能有充足的時間思考對策並發動反擊。

▼35架F-35展示「大象漫步」。（圖／翻攝自美國空軍官網）