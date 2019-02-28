喀什米爾空中交火！巴國升空「梟龍」擊落印度戰機　首獲空戰勝利紀錄

▲中國航空工業集團和巴基斯坦合作研製的梟龍戰機據稱在這次衝突中取得首次戰果。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

印度和巴基斯坦近日對立形勢緊張，雙方交火劇烈，印度宣稱擊落巴國一架F-16戰機，遭到巴基斯坦國防部否認，稱F-16並未參加此次戰鬥。據了解，巴軍此次出動的應是和中國大陸合作研製的JF-17梟龍戰機，擊落2架印軍戰機，可能是「梟龍」的首個勝利紀錄。

綜合外媒報導，26日印度政府派遣12架幻象2000闖入巴基斯坦控制的喀什米爾地區，巴國也在27日展開反擊，空軍「黑蜘蛛」中隊出動JF-17「梟龍」緊急升空，擊落2架印度戰機，並俘虜2名飛行員，1人被送往醫院，另1人正被收押。巴基斯坦國防部甚至在臉書上發布印度飛官被矇住眼睛的照片，試圖問出其身分和動機。

▲印巴空戰互有損失，目前雙方已調度重兵器增援前線，戰火一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）

《BBC》報導指稱，印度承認有1架米格21戰機失蹤，且有飛行員失蹤，細部資訊官方仍在查證中，但已知的情報和巴國宣稱的2架戰機不符。印度軍方表示，在該次交火中派遣蘇-30升空反擊，擊落一架巴國F-16戰機，不過該項消息遭到巴國軍方否認，稱並未派出F-16，雙方各執一詞，在網路上另闢戰火。

除了空中衝突之外，雙方地面軍隊也有所動作，相互開火反擊，甚至波及到住宅區，造成至少6名平民死亡。目前兩國開始各自集結火力，向喀什米爾地區附近增兵坦克、重型火炮和裝甲車等機械化部隊，緊張局勢一觸即發，國際也呼籲雙方應保持克制。