影／降落傘破碎、滿臉鮮血「沉重墜地」　巴基斯坦捕印度飛行員

ایک کو پکڑ لیا اور ایک خنزیر کی تلاش جاری ہر پاکستانی اس پوسٹ کو شئیر کر کے بھارت تک پہنچانے میں مدد کرے 由 Muhammad Abuzar Ghaffari KP 發佈於 2019年2月26日 星期二

國際中心／綜合報導

巴基斯坦空軍在不久前宣布擊落了兩架印度戰機，並俘虜了兩名印度飛行員，相關人士還公開了戰機殘骸，與一段失事飛行員墜地重傷的影片。

▼印度被捕官兵。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專，下同）



臉書粉絲頁《Muhammad Abuzar Ghaffari KP》27日公開了這段影片，在其中可以看見印度飛行員頭盔脫落、類似降落傘的裝備殘破不堪，該名官兵滿臉是傷，全身僵直、脊椎已受重傷，舉起右手似乎是在求助。

此外，《Muhammad Abuzar Ghaffari KP》在發文中指出，「抓住一個豬肉，再繼續尋找下一個，每個巴基斯坦上下都幫忙把這個帖子轉發給印度。」表明了其堅定的立場。

綜合外媒報導，對此，巴基斯坦外交部指出，這次對印控境內的目標發動空襲，是為了報復印軍之前的行動，「這次行動的唯一目的是展示我們進行自衛的權力、決心和能力，我們不希望擴大衝突，但如果有人逼迫，我們也做好了完全的準備。」據了解，目前印度已經宣布多個城市進入高度戒備狀態，所有商業航班停止運營。

▼巴基斯坦擊墜印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）

