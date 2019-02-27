影／降落傘破碎、滿臉鮮血「沉重墜地」　巴基斯坦捕印度飛行員

ایک کو پکڑ لیا اور ایک خنزیر کی تلاش جاری ہر پاکستانی اس پوسٹ کو شئیر کر کے بھارت تک پہنچانے میں مدد کرے由 Muhammad Abuzar Ghaffari KP 發佈於 2019年2月26日 星期二
國際中心／綜合報導
巴基斯坦空軍在不久前宣布擊落了兩架印度戰機，並俘虜了兩名印度飛行員，相關人士還公開了戰機殘骸，與一段失事飛行員墜地重傷的影片。
▼印度被捕官兵。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專，下同）
臉書粉絲頁《Muhammad Abuzar Ghaffari KP》27日公開了這段影片，在其中可以看見印度飛行員頭盔脫落、類似降落傘的裝備殘破不堪，該名官兵滿臉是傷，全身僵直、脊椎已受重傷，舉起右手似乎是在求助。
此外，《Muhammad Abuzar Ghaffari KP》在發文中指出，「抓住一個豬肉，再繼續尋找下一個，每個巴基斯坦上下都幫忙把這個帖子轉發給印度。」表明了其堅定的立場。
綜合外媒報導，對此，巴基斯坦外交部指出，這次對印控境內的目標發動空襲，是為了報復印軍之前的行動，「這次行動的唯一目的是展示我們進行自衛的權力、決心和能力，我們不希望擴大衝突，但如果有人逼迫，我們也做好了完全的準備。」據了解，目前印度已經宣布多個城市進入高度戒備狀態，所有商業航班停止運營。
▼巴基斯坦擊墜印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）