伊朗「守衛」海上軍演試射巡航飛彈　百艘艦艇及多架直升機參演

▲伊朗海軍在荷莫茲海峽附近成功試射一枚巡航飛彈。（圖／路透社）



軍武中心／綜合報導

伊朗海軍22日起（當地時間）連續三天在波斯灣及印度洋展開代號「守衛-97」（Velayat 97）的大型軍演及海上閱兵，出動超過100艘艦隻及多架直升機。為了展示伊朗的海上力量，海軍潛艇還試射巡航飛彈等軍備。除此之外，伊朗國產潛艇「征服號」及新型驅逐艦「薩漢德號」均是首次參加。

綜合外媒報導，本次軍演包括海上閱兵、作戰演訓、海上和海岸反恐、武器試射四個項目，其中在電磁環境下進行戰術課目演練則是一大特點。演習的範圍涵蓋伊朗沿海海域、阿曼灣（連接阿拉伯海及波斯灣的海峽）、印度洋部分海域以及荷莫茲海峽（連接波斯灣和印度洋的海峽），涉及水域面積為200萬平方公里。

報導還提到，伊朗一艘「加迪爾級」（Ghadir）輕型潛艇於本次演習最終日（24日）發射一枚反艦巡航飛彈，成功擊中假想敵目標，這也是伊朗海軍潛艇首次在軍演中成功發射反艦巡航飛彈。

報導指出，美國政府於2018年5月退出伊朗核問題全面協議，恢復協議所涉對伊朗的經濟制裁；當時伊朗總統羅哈尼以及其他官員就曾警告，如果伊朗原油因美國制裁無法出口，伊方將會立刻反擊，不借透過封鎖波斯灣的荷莫茲海峽，進而斷除這條全球重要原油運輸路徑。

▼薩漢德號驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

