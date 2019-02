川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

國際中心/綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚會面,在晚宴前公開亮相並互相握手長達9秒,互相拍肩後兩人皆面露笑容。川普表示,自從上次的新加坡峰會以來,最大的進展就是他與金正恩之間的關係,並大力稱讚北韓的經濟潛力。金正恩則說,兩國間的關係「被外界誤解」,期盼此次峰會能取得「大家都歡迎的結果」。

▲川金閉門會議前。(圖/路透)



川普與金正恩原定在晚宴前進行20分鐘的閉門會談,不過實際上雙方談話延長至30分鐘,川普直言,「明天會是非常忙碌的一天,可能會盡快吃完晚餐,所有事情都會有美好的結果,我們之間的關係非常特別。」金正恩面露燦笑回應川普說法。

▲川金二會27日晚宴。(圖/路透)



閉門會議前,川普盛讚北韓具有強大的經濟潛力,更對金正恩說,「你將為你的國家帶來美好的未來,你是一位偉大的領導者。」金正恩也說,這次峰會全都要歸功於川普「勇敢的政治決策」,他會在峰會中做出最大的努力,「我們克服了許多障礙,所以今天才能一起站在這裡。」

不過兩人沒有回答台下記者任何問題,僅當記者問及,此次會談是否會正式宣告終結韓戰時,川普回應,「我們拭目以待。」

Donald Trump and Kim Jong Un appeared relaxed and friendly as they began a social dinner today in Hanoi. "Our relationship is a very special relationship," Trump said. https://t.co/12UPTKiFrs pic.twitter.com/mO0CBC7Fqq