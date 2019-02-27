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第2次「川金會」越南舉行　陸專家：以後將成常態

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▲▼ 川普,金正恩,川金會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川金會。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普27日在越南河內進行第2次會晤，探討包括朝鮮半島無核化、雙方在新加坡聯合聲明文件的第一、二項內容等共十餘組議題。吉林大學行政學院國際政治系教授王生，「對北韓和美國來說，越南有象徵性的意義。」

第2次「川金會」在晚間6點舉行，會議內容包括討論半島無核化、建立新形態美朝關係與共同打造和平穩定的朝鮮半島等，共十餘項議題。

時隔8個月再見面，外界普遍推測，在首次會晤打下的良好基礎下，朝美領導人此次會談的著力點將聚焦在製定無核化的具體措施。

▼川金會／川普與越南總理共進午餐。（圖／路透社）

▲▼川金會／川普與越南總理共進午餐。（圖／路透社）

王生分析，美國可能在會上要求朝鮮廢棄寧邊核設施、導彈發射基地，及回覆洲際彈道導彈製造廠廢除的問題。

他說，第二次川金會選定越南的主因，是越南與美國和北韓都有外交，美、朝均在越南設有大使館，而美國希望和北韓的關係能與越南相同，從敵對關係轉化成友好合作模式。

他提到，這次會晤，如果美國能做出讓步，雙方建立互信，北韓才可能做到外界的期望，提供核設施清單，「朝方著眼於結束半島戰爭狀態、美朝關係正常化，以及美方能否同意解除對朝制裁，甚至美方能否為朝鮮經濟發展做出一些投資。」

美朝雙方對「無核化」議題始終存在分歧．美方認為，北韓應實現「完全的、不可逆轉的、可見的」棄核。朝方則認為，棄核是交出一切核設施，但仍保有製核的能力。

中共中央黨校教授、美朝問題專家張璉瑰推測，這次會晤後，美國也許不再要求北韓進行不可逆轉的棄核，但也不會在朝棄核前取消制裁，「那樣會讓美國失去制約北韓的手段。」

張璉瑰說，「不過，美方也有可能就某些制裁進行鬆綁，比如進一步擴大制裁豁免權，允許南韓幫助北韓修建鐵路、運送物資等。」

張璉瑰認為，這次會議不太可能像外界推測般，成為「終戰宣言」，但透過會議，美朝雙方高層接觸會更加機制化，「川金會」可能接二連三舉行，促使美朝關係正常化，「常態化磋商後，如果北韓真提供核清單給美國、並廢除核設施、洲際飛彈製造廠，那麼等條件成熟，雙方有可能簽訂和平協議」。

▼金正恩與張璉瑰合影。（圖／翻攝自微博／逐梦人2008）

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