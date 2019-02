川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

國際中心/綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚簡短會面,並一同共進晚餐,CNN引述消息人士指出,美國與北韓在晚餐菜單上曾出現談不攏的情況。CNN記者雷普利(Will Ripley)指出,美方曾希望菜色「別太鋪張」,也要求在菜單中增加美式和越式料理。雷普利在推特發文說,「如果他們連晚餐菜色的事前準備都遇到困難,那這對無核化談判意味著什麼?!」

此次晚宴菜色包括帝王蟹、和牛以及蓮子。雙方只各帶兩名官員隨行,美方為國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和白宮代理幕僚長馬瓦尼(Mick Mulvaney);北韓方則是國務委員會對美特別代表金赫澈,還有外務相李勇浩。

▼ 川金二人共進晚餐。(圖/取自白宮推特/@WhiteHouse,下同。)



晚宴開始前,川金二人坐在鋪著白色桌巾的餐桌前接受採訪。川普表示,明天將是個很忙的一天,因此今晚會快速吃完晚餐,在一旁聽著的金正恩則點頭、露出燦笑。

川普補充說,很多議題都會被解決,以長遠來看,所有事情都會有很棒的結果,「我們的關係非常特別。」當他被問到這次會談成果是否包括「宣告韓戰結束」時只說,「我們走著瞧吧。」(We'll see.)

▼ 川普說話時,金正恩點頭、微笑。(圖/路透)



這次會晤的地點選在越南河內大都會酒店( Sofitel Legend Metropole Hanoi),許多名人曾造訪此地,包括美國前總統老布希、影星布萊德彼特和安潔莉娜裘莉等人。川普與金正恩稍早相見時握手長達9秒、拍肩至少4次。金正恩表示,「我們已克服所有的障礙,今天來到此地。」川普則回應道,「很榮幸與金主席會面,對於能夠一起在越南感到榮幸。」

A source close to the planning of tonight's dinner in Hanoi with Donald Trump and Kim Jong Un says it has been a struggle to get the menu approved by the US and North Korea. If they had a hard time negotiating what's for dinner, what does that say about denuclearization talks?! pic.twitter.com/nMr1hhxHaT