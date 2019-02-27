　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚簡短會面，並一同共進晚餐，CNN引述消息人士指出，美國與北韓在晚餐菜單上曾出現談不攏的情況。CNN記者雷普利（Will Ripley）指出，美方曾希望菜色「別太鋪張」，也要求在菜單中增加美式和越式料理。雷普利在推特發文說，「如果他們連晚餐菜色的事前準備都遇到困難，那這對無核化談判意味著什麼？！」

此次晚宴菜色包括帝王蟹、和牛以及蓮子。雙方只各帶兩名官員隨行，美方為國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和白宮代理幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）；北韓方則是國務委員會對美特別代表金赫澈，還有外務相李勇浩。

▼ 川金二人共進晚餐。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse，下同。）

▲▼ 川金二會,川金會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

▲▼ 川金二會,川金會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

晚宴開始前，川金二人坐在鋪著白色桌巾的餐桌前接受採訪。川普表示，明天將是個很忙的一天，因此今晚會快速吃完晚餐，在一旁聽著的金正恩則點頭、露出燦笑。

川普補充說，很多議題都會被解決，以長遠來看，所有事情都會有很棒的結果，「我們的關係非常特別。」當他被問到這次會談成果是否包括「宣告韓戰結束」時只說，「我們走著瞧吧。」（We'll see.）

▼ 川普說話時，金正恩點頭、微笑。（圖／路透）

▲▼ 川金二會／227晚餐。（圖／路透）

這次會晤的地點選在越南河內大都會酒店（ Sofitel Legend Metropole Hanoi），許多名人曾造訪此地，包括美國前總統老布希、影星布萊德彼特和安潔莉娜裘莉等人。川普與金正恩稍早相見時握手長達9秒、拍肩至少4次。金正恩表示，「我們已克服所有的障礙，今天來到此地。」川普則回應道，「很榮幸與金主席會面，對於能夠一起在越南感到榮幸。」

出版：21:04

更新：22:00

ET快訊
印度怒「擊落巴國F16」！雙方激戰1天3戰機墜毀　前線已部署
快訊／新竹「送煞」現場曝光！道長作法請出稻草人　靠雞鴨血點符
快訊／BIGBANG勝利赴警局！遭包圍：我會誠實接受調查

關鍵字：川金二會,川金會,北美要聞,日韓要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

不斷更新／川金二會「握手9秒」揭幕！川普餐桌前燦笑：我和金的關係很特別

埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

政客威脅杯葛「伊斯蘭運動頭巾」　迪卡儂放棄在法販售

印度怒了「擊落巴國F16」！雙方激戰1天3戰機墜毀　前線已部署坦克火砲

快訊／川金二會登場！　兩大強人見面握手9秒

減少塑膠汙染關鍵　魷魚齒環蛋白質富彈性可成為替代物

超辣語言治療師「九頭身材、深邃巴掌臉」　粉驚呼：我口吃了

川金會肢體語言解析！專家：川普缺少禮貌性語言...認為金正恩還年輕

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

不斷更新／川金二會「握手9秒」揭幕！川普餐桌前燦笑：我和金的關係很特別

埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

政客威脅杯葛「伊斯蘭運動頭巾」　迪卡儂放棄在法販售

印度怒了「擊落巴國F16」！雙方激戰1天3戰機墜毀　前線已部署坦克火砲

快訊／川金二會登場！　兩大強人見面握手9秒

減少塑膠汙染關鍵　魷魚齒環蛋白質富彈性可成為替代物

超辣語言治療師「九頭身材、深邃巴掌臉」　粉驚呼：我口吃了

川金會肢體語言解析！專家：川普缺少禮貌性語言...認為金正恩還年輕

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

不斷更新／川金二會「握手9秒」揭幕！川普餐桌前燦笑：我和金的關係很特別

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好

鄭成功仿古船超吸睛　台灣船園區試營運台南市民免費

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

UBA／國體李家慷20+6+4領勝　健行吞隊史主場首敗

埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

踩著你往上爬！遇辦公室「6種惹人厭同事」保命法則曝光

石門富基魚市大啖海鮮地瓜酥　單筆滿額抽電視平板電腦等好禮

川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

國際熱門新聞

寶寶搭飛機　暖媽先送200份禮..

牧師表演「起死回生」　殯儀館怒..

年收400萬！美魔女「相親60..

金正恩叼菸笑等　川普：我到了！

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

他偷躲客機「起落架」！收起瞬間..

印度擊落巴國F16　雙方1天3..

獻花金正恩　越南19歲女大生神..

4屁孩當街性侵少女　竟是自願野..

更／川普燦笑：我和金的關係很特..

開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保..

北韓金秘書！金與正成金正恩最親..

藍寶堅尼上路突爆炸　保養廠淡定..

QS世界大學學科50強　台大1..

更多熱門

相關新聞

川金笑談：大家誤解我們的關係了

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚會面，在晚宴前公開亮相並互相握手長達9秒，互相拍肩後兩人皆面露笑容。川普表示，自從上次的新加坡峰會以來，最大的進展就是他與金正恩之間的關係，並大力稱讚北韓的經濟潛力。金正恩則說，’兩國間的關係「被外界誤解」，期盼此次峰會能取得「大家都歡迎的結果」。

陸專家：「川金會」以後將成常態

即／川金二會登場！兩人握手9秒

專家：川普缺少禮貌性肢體語言

不願這畫面再現　金正恩寧搭火車到越南

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點回來

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看整根歪了

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

直擊「裸體家政婦」彎腰趴地「全視角」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面