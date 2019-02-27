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硬式穴盤栽種奏功　花蓮青農供應校園有機蔬菜不斷炊

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▲花蓮農友鄒仁方運用位於忠孝榮光有機集團栽培區的土地，灌溉來自奇萊山脈的好水，生產優質有機蔬菜，讓學童吃的安全又健康。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮農友鄒仁方運用位於忠孝榮光有機集團栽培區的土地，灌溉來自奇萊山脈的好水，生產優質有機蔬菜，讓學童吃的安全又健康。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農糧署東區分署自2015年9月份起與花蓮縣政府合作，推動花蓮縣國中小學童營養午餐供應花蓮在地有機蔬菜（以下簡稱國中小學童有機營養午餐），至108年已供應有機蔬菜量達263噸。農友鄒仁方為供應有機蔬菜農友之一，運用位於忠孝榮光有機集團栽培區的土地，灌溉來自奇萊山脈的好水，生產優質的有機蔬菜，讓學童吃的安全又健康。

花蓮縣擁有潔淨的空氣、水源及土壤，給予有機農業有利的發展條件，至2019年1月底花蓮縣有機驗證及友善審認面積達到2,358公頃，占全國有機及友善驗證面積20.6％。為穩定農民收益及持續擴大有機驗證及友善審認面積。

鄒仁方自90年代初期即投入有機栽種的行列，至2019年1月底止，個人及家庭成員有機驗證面積為3.85公頃，以種植葉菜類及果菜為主，並輔以種植香瓜、哈密瓜、檸檬等果樹。

▲花蓮農友鄒仁方運用位於忠孝榮光有機集團栽培區的土地，灌溉來自奇萊山脈的好水，生產優質有機蔬菜，讓學童吃的安全又健康。（圖／記者王兆麟攝，下同）

鄒仁方個人及家庭成員以種植葉菜類及果菜為主，並輔以種植香瓜、哈密瓜、檸檬等果樹。（照片左至右分別為壽豐鄉農會總幹事黃啟祥、花蓮縣農業處長羅文龍、農糧署東區分署長陳昌岑、鄒仁方及花蓮區農業改良場長杜麗華。）

2015年起，鄒君即配合國中小學童有機營養午餐供應有機蔬菜，因為有機營養午餐不可斷炊，需由供應單位訂定生產計畫，包括供應時間及種類。鄒君剛開始因為不習慣計畫性生產方式，無法抓準有機蔬菜生長時間，常常無法準時交貨，造成供應單位困擾，為改善自身的供應狀況，鄒仁方開始思考如何改進栽培技術，一方面調整種植時間，另一方面也運用「硬式穴盤」方式種植，除節省人力外，更可生產品質均一的蔬菜，最高時曾每週供應有機蔬菜達800公斤。

此外，為拓展新的行銷通路，目前也積極與種苗廠商合作，種植新式特色蔬菜，供應給大型飯店、全聯福利中心、台北花博農民市集及台北希望廣場等，擴大消費族群。

農糧署強調，我國「有機農業促進法」將於2019年6月1日起實施，法規內明訂各項有機農業輔導措施，農委會亦於12017年5月發布「有機及友善環境耕作補貼要點」及「友善環境耕作推廣團體審認要點」，開辦有機及友善環境耕作補貼，只要農友通過有機、轉型期驗證、或經友善環境耕作推廣團體審認，經審查符合資格後即可申請；除環境耕作補貼外，農糧署另提供有機驗證與檢驗費、有機質肥料、農業機械及生產設施補助等，並輔導設置農民直銷站、農夫市集及量販通路有機專櫃等協助行銷。

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關鍵字：硬式穴盤,栽種,青農,校園,營養午餐,有機蔬菜,斷炊,種苗,轉型期

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