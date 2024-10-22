113年桃園優質紅茶評鑑頒獎　張善政「看到很多熟面孔」

▲113年桃園優質紅茶評鑑頒獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

113年桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，22日於市府舉行。市長張善政甫抵典禮會場，看到台下受獎者時直言「很多熟面孔」！據了解，桃園的茶農泰半為家族產業，有的雖已二代接棒，但多數第一代的茶農及家族成員，仍活躍於茶產業，每年大小茶比賽，家族成員拿下不同獎項，已成這項競賽的普遍現象。

▲113年桃園優質紅茶評鑑頒獎。（圖／市府提供）

市長張善政表示，桃園的優質紅茶，在若干年前推出「桃映紅茶」品牌後，越來越多人認識桃園紅茶，也帶動桃園紅茶價值倍增，給予辛苦投入茶產業的農友很好的回饋與鼓勵，讓「桃映紅茶」品牌享譽國際。

▲113年桃園優質紅茶評鑑頒獎。（圖／市府提供）

經過地方農會多年的努力，「桃映紅茶」成功打響名號，今年的評鑑比賽也看到許多青農第二代持續傳承種茶技術，相信桃園茶產業未來發展將不可限量。

▲市府推出「桃映紅茶」品牌，讓海內外人士認識桃園優質紅茶。（圖／市府提供）

市府農業局表示，本次評鑑參賽點數共443點，包含小葉種326點、大葉種117點，由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出包含特等獎1名、頭等獎14名、金質獎39名及銀質獎41名等獎項，總計95名大小獎項。

審查項目分為茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等；為讓評鑑結果更具識別性，也特別規劃茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」作為安全及認證標示，而市府也於賽前繳茶時即辦理農藥殘留抽測，層層嚴格把關，讓消費者買得安心、喝得放心。