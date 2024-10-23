中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行　請用路人提早改道

▲台南棒球場23日舉行中華職棒總冠軍賽，周邊健康路、南門路預計將有觀賽人潮，交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南棒球場23日舉行中華職棒總冠軍賽，周邊健康路、南門路預計將有觀賽人潮，台南市交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局局長王銘德說明，球場周邊停車空間有限，請觀眾優先選擇搭乘大台南公車0左、0右、5、70[體育公園(台南大學)]，2路(南門路站)，15路(勞工中心站)，減少尋找停車位時間；另提醒用路人健康路一、二段工務局刻正辦理道路施工，因施工需要會佔用部份道路空間，工務局已要求施工廠商儘量縮小影響範圍並落實交維工作，並配合賽事調整相關工程排序，避免影響對於健康路的交通衝擊。

交通局表示，若要開車前往棒球場觀賞台灣職棒總冠軍賽的民眾，可多多利用周邊停車場，體育之心停車場約117格、體育路路外停車場約36格、健康路133巷停車場約60格、日月亭五妃停車場約67格、竑穗水交社停車場約199格、體育公園大林路橄欖球場對面公37停車場260格，另統一獅隊也在水交社文化園區內商借一處空地供球迷停車，請觀賽民眾切勿於周遭道路違停，警局將加強交通疏導及違規取締。

交通局指出，預期球場周邊健康路、南門路於進場、散場時間將有大量車流，請來往南北的民眾可預先改道西門路、金華路，來往東西向民眾多利用府前路或中華南路，行經周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局表示，大台南智慧交通中心透過交通局與警察局監視器即時掌握周邊路況，依車流動態調整號誌時制，機動調整健康路沿線(健康路/南門路、健康路/體育路、健康路/慶中街、健康路/大同路)等路口號誌時制，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，由員警到場館周邊重要路口指揮導引車流，密切留意行人穿越情形，減少轉彎車流與徒步前往體育場的行人間的干擾，將交通衝擊降至最低。