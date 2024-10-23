熱心公益回饋社會　市民捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛

▲熱心市民林方秀銀女士，捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛，23日上午辦理捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊王騰毅大隊長代表受贈並回贈感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

熱心市民林方秀銀女士秉持著「取之於社會、用之於社會」回饋精神，捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛，23日上午辦理捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊王騰毅大隊長代表受贈並回贈感謝獎牌。

林方秀銀女士為台南市麻豆人，平日熱心公益，基於回饋社會、熱心公益的理念捐贈消防局救災車輛，該車為皮卡車種，除了配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，亦將高壓細水霧設備安裝在車上改裝為幫浦消防車，總價值新台幣200萬元，該車性能卓越，可進入巷道狹小地區進行滅火勤務，不僅具有機動性佳、高效省水又導電絕緣的特點，也配有合法認證拖船鉤可執行水域勤務，實為消防局增添不少救災戰力。

市長黃偉哲表示「工欲善其事必先利其器」，非常感謝林方秀銀女士認同消防局，特捐贈消防救災車輛，這輛幫浦消防車對於救災非常有幫助，多功能搶救特性，適合各類救災勤務，不僅可快速穿梭巷弄之間，連大樓地下室也都能直接開進去，快速抵達現場，更提升災害搶救之效能。

消防局局長李明峯亦表示，感謝林方秀銀女士慷慨解囊，消防同仁會持續為提升搶救服務品質而努力，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望藉此拋磚引玉鼓勵社會人士之公益善舉。