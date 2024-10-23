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日月潭涵碧樓推2024線上旅展　即起至11／4輕鬆享受頂級假期

▲涵碧樓推出2024線上旅展。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲糖香滿溢的聖誕麵包。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台北國際旅展（ITF）即將登場，日月潭涵碧樓酒店也配合推出「2024線上旅展」，即日起至11月4日提供多種住宿券、SPA券與涵碧美饌餐券，無論追求奢華享受，或期待在繁忙生活中放鬆身心，都能滿足每位旅客與家庭的需求，輕鬆享受頂級假期。

涵碧樓指出，本次線上旅展提供湖景套房、湖景套房雙房（一間套房加一間客房）、湖畔套房、湖畔套房雙房（一間套房加一間客房）庭園套房住宿券，搭配住客限定的東方餐廳活力陽光自助早餐，以在地食材、新鮮烘焙麵包、現炸香酥油條、手工現做天津狗不理肉包以及蔣夫人養生秘方民國美齡粥，挹注一天滿滿活力。

▲涵碧樓推出2024線上旅展。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲▼湖光山色近在咫尺的Lalu SPA。

▲涵碧樓推出2024線上旅展。（圖／日月潭涵碧樓提供）

The Lalu經典按摩90分鐘券則讓人在行雲流水般的韻律感中，有著瞬間置身峇里島的度假感，The Lalu經典背部按摩 50分鐘與東方餐廳平日下午茶乙客的樂活半日遊券、The Lalu經典背部按摩50分鐘與東方餐廳平日午間套餐乙客的雅逸SPA 券，也能讓遊客享受放鬆的療癒時光，徹底充電、重拾內心的平靜與活力；此外，「涵碧美饌通用券」、「涵碧美饌下午茶券」及「板前鐵板燒午間套餐券」可供盡情享受精緻美食，同時採購贈禮首選的日月潭「涵碧紅玉茶」，體驗極致的味蕾之旅。

▲涵碧樓推出2024線上旅展。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲▼住客限定的東方餐廳活力陽光自助早餐；丹麥蘋果肉桂捲、丹麥肉桂捲。

▲涵碧樓推出2024線上旅展。（圖／日月潭涵碧樓提供）

而為迎接親友溫馨與團聚的季節到來，涵碧樓推出糖香滿溢的聖誕麵包，也是歐美聖誕節假期必備的應景甜點：口感介於蛋糕與麵包間的潘尼朵妮，代表團聚的美好，浸泡過蘭姆酒的蔓越莓、葡萄乾、橘子丁等果乾，在烘焙過後帶著酒香與優雅果香，再灑上滿滿的糖粉；酥脆外皮與蜜漬蘋果酸甜交織的丹麥蘋果肉桂捲，以及香氣濃郁的丹麥肉桂捲，也都是難以抗拒的美味。

涵碧樓聖誕麵包禮盒內容包括經典原味潘娜朵妮米蘭水果麵包、巧克力堅果潘娜朵妮米蘭水果麵包、丹麥肉桂捲、丹麥蘋果肉桂捲，單盒4入售價650元、優惠組合2盒 8入售價1200元，可搭配氣泡酒、甜白酒，咖啡或紅茶一起享用。

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