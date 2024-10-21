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停車位一位難求　吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

▲台南市議員吳禹寰建議市府向空中爭取停車位，除將平面停車場改為立體之外，也能引進節省空間及車道的『小而美』滾動式摩天輪立體停車場，並納入高鐵特區的停車規劃。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員吳禹寰建議市府向空中爭取停車位，除將平面停車場改為立體之外，也能引進節省空間及車道的『小而美』滾動式摩天輪立體停車場，並納入高鐵特區的停車規劃。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市的汽車成長速度快速，近年來平均1年多出1萬輛，導致停車位嚴重不足，醫院周邊及市區更是一位難求，讓就醫及探病的病人非常痛苦，市議員吳禹寰21日建議市府向空中爭取停車位，除將平面停車場改為立體之外，也能引進節省空間及車道的『小而美』滾動式摩天輪立體停車場，並納入高鐵特區的停車規劃。

此外，鑒於全國護士荒嚴重，台南市的護理師缺額有611名，高居全國第6名，很多醫院被迫『關床』，影響病患醫治。吳禹寰議員對於高鐵特區內的沙崙醫院即將在2031年9月營運，他憂心屆時是否也會因護士荒導致無法順利啟用？衛生局長李翠鳳說，將市府透過開源方式，與護校及護專合作，以獎勵方式留住畢業生不要北漂，甚至可向中央建議引進外籍護理人員。

吳禹寰議員表示，台南市各大醫院周邊及市區難停車，很多開車民眾都深受此苦，他有位關廟的朋友到成大醫院探病，附近不管停車場或路邊停車全爆滿，繞了一個小時還是找不到停車位，只能往偏遠的地區停車，再搭計程車去探病。這種狀況不是僅有成醫才發生，其他醫院也都面臨這種無處停車的困擾，不管是去看病或探病，都很痛苦，他擔心未來高鐵特區的沙崙醫院也會面臨同種狀況。

吳禹寰議員說，高鐵特區總面積高達298公頃，11處公有停車場總計有726格車位，路邊也有309格停車位，若再加上私有停車場的車位4千多個，當前雖是足夠，但若5年後、10年後整個高鐵特區開發完成，各行業從業人員進場及32000人的住宅進駐，這些停車位是嚴重不足的。他建議市府能未雨綢繆，將高鐵特區的平面停車場改建為立體停車場，並增加摩天輪立體停車場，除縮小用地空間外，也能將停車格位的停車量加大。

吳禹寰議員還介紹一種『小而美』的摩天輪立體停車場。他說，這種停車方式是滾動式的，寬度僅有二部車寬，高度20公尺，共有7個停車車籃，可停放12部車，但安全性高，即使面對大風雨，車子也不會滑出，車主取車時間僅有一分鐘，繳費及預約停車皆自動化，很適合台南市老舊社區及市中心停車難問題，可節省土地面積與滿足停車需求，目前對岸的南京等城市，還有日本都廣為推行。市長黃偉哲對這種摩天輪立體停車場表達出很大興趣，他強調台南市可以借鏡引入興建。

吳禹寰議員還關切沙崙醫院的推動進度。衛生局長李翠鳳說，該案預計在明年的114年完成建造申請、119年9月完成使用執照申請，120年9月正式營運，目前該案推行一切順利。面對吳禹寰議員追問台南市各大醫院有無因護士荒關床？李翠鳳則避談表示，台南市34家醫院，總計有9344名護理師，各醫院的護病比若不足會被開罰，所以各醫院都說沒缺護理師。

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