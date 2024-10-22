2024桃園社會企業城市國際論壇　11／2青埔桃園會展中心登場

▲2024桃園社會企業城市國際論壇，推動桃園成為台灣社企標竿城市。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園社會企業城市國際論壇，將於11月2日在桃園會展中心登場。市府青年局22日舉辦論壇開幕前記者會指出，市府今年攜手中央大學輔導11家社會企業參與「社會企業世界論壇」（Social Enterprise World Forum,簡稱SEWF)

認證挑戰，於論壇現場公布通過認證的團隊，此為是台灣社會企業邁向國際的重要里程碑。

而青年局不僅補助企業取得國際認證，還提供全球資源資料庫Grant Station的年費，協助社企獲得更多國際資源，進一步支持其成長。副市長王明鉅表示，這次論壇在桃園舉辦，以「社會企業城市的永續發展與創新策略」為主題，匯集專家和企業人士，探討社企如何在地實踐、拓展國際舞台，並透過論壇及SEWF國際認證，讓桃園成為台灣社企的標竿城市。

▲2024桃園社會企業城市國際論壇，11/2日在桃園會展中心登場。（圖／青年局提供）

王明鉅說，今年，桃園選定11家社會企業夥伴，協助申請「人與地球優先」認證，彰顯這些企業的努力；而桃園於111年已成為亞洲首個通過「社企之都」國際認證的城市，象徵著桃園持續在推動社會企業的成長，並藉由今年首度推動的國際認證資源，進一步連結全球資源，助力社會企業的發展。

中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文表示，透過與桃園市政府合作，將SEWF認證體系引入台灣，獲認證的社企將被列入Good Market全球市場資料庫，並進入全球最大商業網絡SAP Business Network，為台灣社企打開更廣闊的國際市場。

青年局局長侯佳齡表示， 2024桃園社會企業城市國際論壇邀請多位國際重量級講者，包括亞洲公益創投網絡（AVPN）首席合作長Tristan Ace及社會價值國際（Social Value International）影響力總監Adam Richards等，論壇包含兩場趨勢論壇、社會企業新星Demo Pitch以及社企展覽，參與者將深入了解桃園市在推動社會企業實際成果以及全球社企與影響力管理的趨勢與挑戰。為吸引民眾參與，論壇特別安排互動體驗活動，參觀者完成指定任務即可兌換限量專屬獎品。