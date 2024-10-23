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2025台灣燈會在桃園　Y桃、園哥2.0要來了！

▲2025台灣燈會在桃園，Y桃、園哥2.0要來了！

▲市議員謝美英關切明年台灣燈會，Y桃、園哥的任務？（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期會22日進行新聞處工作報告，市議員謝美英質詢提出，桃園市的吉祥物Y桃、園哥是因應2016台灣燈會而生，睽違9年，桃園市明年將再度舉辦台灣燈會，Y桃、園哥明年在台灣燈會的任務呢？新聞處表示，Y桃、園哥2.0即將完成，未來，市政宣傳將更倚重Y桃、園哥。

▲2025台灣燈會在桃園，Y桃、園哥2.0要來了！

▲桃園市吉祥物Y桃、園哥(右二、一)。（圖／市府資料照）

謝美英指出，桃園市政府為了2016台灣燈會，斥資48萬製作桃園吉祥物Y桃、園哥，每年卻要花上千萬維運，有浪費公帑之嫌，經她提出刪減維運經費，現在，市府新聞處已完成商標註冊，Y桃、園哥所有權是桃園市政府擁有。

謝美英說，以可愛行銷地方最知名的吉祥物，堪稱是日本熊本縣的「熊本熊」，而台北市熊讚Bravo有20萬人追蹤，桃園市Y桃、園哥只有2.5萬人，差距相當懸殊。現今新聞處既然已經取得商標，就應該更廣泛運用，讓台灣人、甚至全世界看到Y桃、園哥，能夠連結桃園意象，讓國人及遊客在第一時間腦海浮現的就是國門之都的桃園。

謝美英建議，ㄚ桃、園哥換新裝，或是設計更多周邊產品，讓可愛的ㄚ桃、園哥遍布桃園市公家場域和建設，甚至進入市民家中。

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2025台灣燈會桃園Y桃園哥2.0謝美英

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