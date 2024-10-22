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臺灣工藝獎得獎名單揭曉　游嘉萍、康怡茜作品分獲創作獎一等獎

▲游嘉萍《轉生I》獲臺灣工藝獎工藝美術組一等獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲游嘉萍《轉生I》獲臺灣工藝獎工藝美術組一等獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心辦理的「臺灣工藝獎（Taiwan Craft Award）」，今年總計有414件報名，最終選出58件「創作獎」入選作品及5案「協作獎」案件。

工藝中心主任陳殿禮指出，本屆臺灣工藝獎「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求，希望透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰，從工藝材料、技術、觀念、精神及應用等多元面向呼應當代思潮，並分設為「工藝美術組」和「工藝設計組」兩組，前者強調以材質、技法、造型或以獨特理念等表現為主，後者則聚焦於具量化生產及市場銷售潛力的作品，兩組分別展現其獨特的工藝價值。

▲康怡茜《竹藝六想》獲臺灣工藝獎工藝設計組一等獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲康怡茜《竹藝六想》獲臺灣工藝獎工藝設計組一等獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

「工藝美術組」一等獎得獎作品「轉生I」屬金工領域創作，作者游嘉萍展現其精湛的金屬工藝技術，僅以銅為媒材模擬動物的肢體型態、皮革肌理及其逐漸毀壞黑化、寫實的草葉等植物造型，以隱喻轉化等表現形式來傳達個人對生命課題的看法。

「工藝設計組」一等獎則由設計師康怡茜的作品「竹藝六想」獲得評審青睞，其以三角形與菱形圖案為設計靈感，打造六款竹製手提包，手提包的表面採用七款精細的細竹編、「經挑」的手工苧麻織布、漆藝的變塗技法和搭配包型的三角立體檜木拼板等，除展現賽德克族經典的織作技藝，又導入現代化的機械加工技術，為兼具優雅美感與實用性的完美作品。

▲▼纏花工藝師林佩瑩、陶藝家林清河分獲臺灣工藝獎協作獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲▼纏花工藝師林佩瑩、陶藝家林清河分獲臺灣工藝獎協作獎。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲「2024臺灣工藝獎」得獎名單揭曉。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

「協作獎」主要表揚長期且持續以其資源進行支持、協助工藝創作的個人/團體或事件，本屆獲獎團體為社團法人臺南市竹會、高雄市寶來人文協會、紅琉璃有限公司、陶藝家林清河及纏花工藝家林佩瑩，皆致力於活化傳統工藝價值，讓微型且專精的工藝轉化為更多人積極投入、活絡生活並形成良善經濟循環和文化反饋的產業，透過長期的行動方案建構協作平台，以永續理念進行工藝推廣，不遺餘力。

工藝中心指出，本屆得獎作品將在11月底至114年1月期間，於新光三越臺北信義新天地A9及新光三越台中中港店接續展出，並於11月29日於臺灣藝術教育館南海劇場辦理頒獎典禮，邀請有興趣民眾蒞臨，更多訊息請至臺灣工藝獎網站（https://tca.ntcri.gov.tw/）或工藝中心官方臉書（facebook.com/ntcrintcri）查詢。

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