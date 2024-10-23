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為壯世代再創續航力　勞動部深入社區實現銀髮樂活人生

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心攜手社區再出擊，結合台南市白雪社區發展協會共同辦理「5050壯世代就業網絡合作計畫」，為壯世代再創續航力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心攜手社區再出擊，結合台南市白雪社區發展協會共同辦理「5050壯世代就業網絡合作計畫」，為壯世代再創續航力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部「5050壯世代就業網絡合作計畫」學習成果發表會，23日上午於台南市南區日新里活動中心登場，成果發表會學員，包含退休人員、家庭主婦、志願服務人員，年齡從45歲至80歲不等，自信的分享自製影片、AI製圖、設計海報、模擬直播主行銷產品。

為挖掘隱藏於社區的勞動力人口，啓發中高齡及高齡者精進自我學習動機並提升重返就業市場能力及意願，勞動部雲嘉南分署台南就業中心攜手社區再出擊，今年結合台南市白雪社區發展協會共同辦理「5050壯世代就業網絡合作計畫」，開辦影音剪輯教學、Canva海報設計編輯、創意小編行銷入門等實用手機應用等一連串數位行銷學習課程合計84小時，輔導22位中高齡及銀髮族與時代的尖端接軌，啓發再就業能力，透過影音編輯使手機隨時隨地變身行銷利器，打破行銷瓶頸，為回歸職場開啟「薪」方向。

學習成果發表會中，成員分享自製影片、AI製圖、設計海報、模擬直播主行銷產品，說出自己如何從一知半解至文案設計製作、拍攝題材、編輯作品呈現，甚至跨口可以教別人如何實用手機等心得分享。並在學習過程中，開始觀察曾忽略的美景、美食、美好事物，進一步把靜態圖片變得生動，配上迷人的音樂，讓創作如虎添翼在自己的FB、IG呈現。學員中尤以80歲高齡的劉先生特別開心，從不會使用數位手機，透過課程與學員間相互激發，產生對科技產品的興趣，他說：「很開心，活到老學到老，很新鮮、很潮流，還有機會躍升為社群媒體工作者。」

台南市白雪社區發展協會總幹事李莉莉表示：2025年台灣即將邁入超高齡社會，如何幫助中高齡者擁有健康、快樂、幸福的人生，成為社會的重要議題。啟動高齡力，豐富第三人生，勢在必得。為了支持這個目標願景，白雪社區關懷據點與勞動部合作「5050壯世代就業網路合作計畫」。旨在透過數位化行銷創業型態與新世代手機網路行銷技術的培訓課程，提供中高齡者就業或退休再就業所需的相關知能，促進長者社會參與，幫助他們重新融入職場，實現自己的夢想。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心攜手社區再出擊，結合台南市白雪社區發展協會共同辦理「5050壯世代就業網絡合作計畫」，為壯世代再創續航力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

授課過程中，講師群視學員吸收情形，調整教學方式，引導學員循序慢慢完成操作。課程內容也以主導社區中高齡及高齡者透過使用AI製圖、修圖等數位化技術，勇於個人粉專分享作品，打造個人IP，而透過經營個人IP可保持求知慾、持續學習新知識和技能的動力，可成就網路微創業，可活躍勞動力人口並減少社區老化。其中年逾80歲劉鋼田先生，無畏年齡的界限加入學習行列，令人刮目相看。雖第一堂課曾有想放棄的念頭，但在獲得助教老師從旁協助及學員的相互鼓勵下，使他信心大增並努力完成課程，現在還會與年輕人討論FB和IG等社群內文及如何行銷的議題。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為降低高齡少子化帶來勞動力減少之影響，勞動部積極落實中高齡者及高齡者就業促進法及各項措施。續推動「5050壯世代就業網絡合作計畫」連結各部會網絡資源，擴大壯世代就業服務據點布建，及跨部會共同倡議壯世代繼續工作及退休後再就業。共同協助中高齡者及高齡者重返職場信心，活化銀髮就業動能，繼續樂活工作並能為社會做更多的貢獻服務。歡迎各人民團體、民間團體或各部會附屬機關共同參與計畫，詳情可洽所轄各就業中心，或撥免付費客服專線：0800-777-888。

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