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1萬2喝到真氫水！他見廣告傻眼...提4點「腦袋瑕疵難救」　笑：存圖當教材

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▲1萬2喝到真氫水！他見廣告傻眼...4點打臉「要多讀書」　嘆：腦袋瑕疵難救。（圖／翻攝自官網）

▲廣告中主打喝「真氫水」。（圖／翻攝自官網，同下）

網搜小組／綜合報導

知名保溫瓶品牌之前推出「富氫水生成器」，主打讓消費者喝到「真氫水」，以幫助降低不良活性氧，而一組要價1萬2000元。《科學人》中文版雜誌副總經理林彥傑看完廣告不以為然，除了提出4個問題點，他也不禁笑虧「存圖，未來到各學校講課可以用。」

林彥傑今在臉書發文表示，「本來兒子都用他們家的水壺，今天看到這廣告，直接確定未來不再買。」只見廣告中寫說，「蔬果內含很多抗氧化因子，然而你知道嗎？只要喝真氫水，也可以幫助降低不良活性氧。『H2O』是水，排除『O』就是純氫水，所以清水就是最好的抗氧化水。」

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▲1萬2喝到真氫水！他見廣告傻眼...4點打臉「要多讀書」　嘆：腦袋瑕疵難救。（圖／翻攝自官網）

看完這段廣告詞，他發現了諸多漏洞，於是提出4點糾正，首先他忍不住反問，「真氫水、純氫水是什麼啊？」接著表示，它所製出的水，就是多一點氫離子，而氫離子是正離子，並非廣告中的負離子，還有就算氫離子真的產生了，不到幾分鐘也會跟其他負離子結合，最後他又問一句，「不良活性氧是什麼？你吸的空氣有超過20%是氧氣，氧氣是生命必須啊！」

林彥傑還直言，「製程上的瑕疵可以救，腦袋就不行！」不少人看完也笑了，紛紛回應「這置國中化學於何地啊」、「這個故事告訴我們：沒事多讀書，多讀書沒事」、「這484國中沒畢業」。

另外，這款「富氫水生成器」原價1萬2、會員價也要8800元，強調採用高規格電解技術，有效把餘氯、臭氧排出，製造真氫水，且步驟快速方便，能立即飲用。

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▼他嘆，「以後不買這家的水壺了」。（圖／翻攝自林彥傑臉書）

▲1萬2喝到真氫水！他見廣告傻眼...4點打臉「要多讀書」　嘆：腦袋瑕疵難救。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：氫水,廣告,富氫水生成器,林彥傑,化學,讀書,漏洞

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