遭開除前大膽預言　吳子嘉：民進黨立委補選都會輸

▲吳子嘉遭開除黨籍。（圖／翻攝《關鍵時刻》）



政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉因「汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象」，26日遭民進黨黨部開除黨籍，吳子嘉也在稍晚的節目中痛批民進黨。巧妙的是，吳子嘉25日才在節目中大膽預言立委補選結果，他認為新北及台南兩席「民進黨都會輸掉」。

吳子嘉常公開評論時政，遭指汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象，因此民進黨台北市黨部26日召開評議委員會，並邀請吳子嘉到場說明，但他並未到場，黨部最終決議開除其黨籍。

接著，吳子嘉在節目《關鍵時刻》上痛批民進黨太脆弱、怕挨罵，懷疑自己遭開除黨籍，是因為先前在節目上批評陳菊前秘書趙嘉寶貪汙，並直截了當地向民進黨喊話，「我告訴你，你踢到馬蜂窩了，我接著加碼做民調、繼續爆料趙嘉寶，我跟你幹到底，就這麼簡單！這政權就毀在你們這批小鬼手上！」

但就在吳子嘉遭開除黨籍前一天，吳子嘉才在《關鍵時刻》中大膽預測民進黨將會在立委補選中吞敗仗，他表示，這次新北與台南的立委補選，「民進黨都會輸」，根據美麗島電子報最新的政黨好感度調查，國民黨的好感度首次超越綠營一成多，看到這結果「真為民進黨感到憂心」。

吳子嘉分析，政黨好感度就等於是品牌，像是民眾買蘋果的手機是先看品牌，再看手機品質，候選人也是同樣道理，選民會先選品牌，而在國民黨好感度遠超過民進黨的情況下，吳子嘉預言，民進黨在新北、台南立委補選都會輸。