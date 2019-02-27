體驗韓國瑜市長住宿　蓮潭會館3月推好吃好玩優惠

▲左營蓮潭國際會館中餐廳尚荷軒３月推出台灣私房小吃料理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

3月春暖花開是全家出遊的好時機！蓮潭國際會館及高雄國際會館中西餐及大廳酒吧祭出拿手好菜，與您一起迎接春天！除了美食外，3月住宿也享有好康組合。蓮潭國際會館推出「天倫之樂」住房專案，4人同行一人免費活動；高雄國際會館則有「夜貓族」住房專案，標準單人房平日入主2000元有找。

總經理鄭琨楹表示，蓮潭國際會館和高雄國際會館每月都有新菜色推出，餐飲求新求變來滿足更多消費者需求；住宿也是精益求精，讓各國旅客來到高雄，都能感受到家的溫馨和熱情！

蓮潭國際會館西餐廳荷漾自助餐3月主推韓式料理，人蔘雞湯、泡菜、豆腐湯、韓式煎餅、韓式炸雞、泡菜牛肉、起士蛋、韓式辣拌鮮蝦…等將一次滿足喜愛韓式料理消費者的胃口。

▲左營蓮潭國際會館中餐廳尚荷軒３月推出台灣私房小吃料理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中餐廳尚荷軒主推「台灣私房小吃」天天都有主廚推薦私房好菜，精彩菜單有古味八寶丸、蒜蓉蒸竹蟶.醬爆刺螺片、花菜干炒燒腩、醬皇花枝板欖菜四季豆、金莎中卷、蝦皮絲瓜等，從港點、經典佳餚、當令蔬菜、湯品回饋給消費者。大廳酒吧推出「鮮舒沙拉盒」3款，讓忙碌的您輕鬆帶著走，新鮮舒爽組合讓您有元氣滿滿的一天，每天限量的養生秒殺麵包更不能錯過。