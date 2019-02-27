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周錫瑋喊二階段初選　國民黨總統要拚有感「最強、最接地氣、最有溫度」

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 政治中心／綜合報導

前台北縣長周錫瑋26日接受專訪宣布選總統，並拋出兩階段初選機制，希望能推出替國民黨贏得2020總統大選的人選，周錫瑋強調，要組成讓人民覺得「最強、最能接地氣、最有溫度」的執政團隊。

國民黨目前已有新北市前市長朱立倫宣布角逐2020總統初選，立法院前院長王金平預料將在三月宣布角逐總統初選，黨主席吳敦義暫未表態，呼聲很高的高雄市長韓國瑜尚未鬆口；而朱立倫主張全民調的初選，與國民黨中央意見不同，國民黨研議全民黨加一定比例的黨員票，以及周錫瑋主張兩階段初選，都為國民黨初選投下變數，備受關注。

周錫瑋受訪時說，第一階段黨內初選要報名就報名，勝出者在其他陣營的參選人出爐後，再看看黨內有沒有其他強棒再PK一次，若初選勝出者繼續贏，就讓他參選；反之，就讓那個強棒出來，他也強調，這個強棒「不一定只有韓國瑜」。

周錫瑋也說，他的主張不是「韓國瑜條款」，是要讓給所有參加初選有困難，但最有辦法勝選的人一個機會；國民黨六月底才有人出線，七月報全代會確定，期間可能選情有變化，而且現在韓國瑜聲勢最高不代表到時也最高。

周錫瑋認為，若初選結果出來也非「一人得道，雞犬升天」，國民黨有那麼多優秀的人才要參選總統，可以組成最堅強的執政團隊，把適合的人選放在適當的位置，讓人民覺得，「你這個團隊最強、最能接地氣、最有溫度」。

▲▼周錫瑋宣布選總統。（圖／翻攝周錫瑋臉書）

▲周錫瑋宣布選總統。（圖／翻攝周錫瑋臉書）

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關鍵字：周錫瑋,2020,國民黨

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