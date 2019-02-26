年輕化門面　國民黨組8年級「青年副發言人團」

▲國民黨新任副發言人洪于茜。（圖／翻攝自洪于茜臉書）



政治中心／綜合報導

為了落實年輕化，國民黨籌組了青年副發言人團，分別由國民黨智庫策略研究組副召集人黃心華、青年部副主任蕭敬嚴與文傳會專員洪于茜3人組成，預計明（27日）對外亮相，見習一個月後，視時機步上火線。

國民黨剛出爐的三位「副發言人」從黨部與智庫中挑選，分別為現任智庫政策組副召集人黃心華、組發會青年部主任蕭敬嚴以及擔任粉專小編群的文傳會專員洪于茜，預定明天上午召開記者會正式對外亮相。

目前國民黨發言人為文傳會副主委洪孟楷、歐陽龍、台北市議員王鴻薇擔任，而新增了「副發言人」，除了國民黨希望可以支援發言人的工作外，也是培養人才、提供培植年輕人的管道，同時呼應黨的年輕化訴求。

由於現任國民黨發言人各任務繁重，國民黨也期望能在青年中挖掘明日之星，因此成立了青年副發言人團，而依照個人專長，長期在國民黨智庫的黃心華江成為國民黨未來政策的主要發言人，一般黨務與常會轉述方面則由歐陽龍負責及蕭敬嚴、洪于茜輔佐。

其中1994年出生，畢業於台北醫學大學的洪于茜更是受到不少矚目，號稱是「全國最年輕的發言人」。文傳會主委程美華認為，3人擔任副發言人後，對黨務熟悉度將會提升，也培養應對媒體的能力，對他們之後的從政路也會有幫助。