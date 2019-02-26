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新化消防訓練中心啟用　黃偉哲：更專精救災及人命搶救

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▲台南市「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，並觀看特搜中隊以及警、義消人員演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，並觀看特搜中隊以及警、義消人員演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增強大台南地區之防救災需求，提供優質公共安全守護，市府2月26日上午舉辦「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，在看完特搜中隊以及警、義消人員演練後，黃偉哲表示，寧可訓練都是白白流汗，也不要等到災難現場的時候，平白無故流血，期待可以成為警、義消最好訓練場地。

▲台南市「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，並觀看特搜中隊以及警、義消人員演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局自2016年至2018年分批建置新化消防訓練中心之各項訓練設施，訓練中心占地面積約5500平方公尺，為台南第一個大規模的消防訓練基地，具有指標性意義，是專門培植消防人員各項戰技戰術的專業基地。

▲台南市「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，並觀看特搜中隊以及警、義消人員演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在看完特搜及消防演練後，黃偉哲表示，平常辛苦流汗訓練出好的戰技，配合整體的訓練計畫，相信能夠在許多艱辛的災難場合，完美地達成任務、拯救生命、並減少災損。養兵千日，用在一時，持續充實訓練的能量、器材及救災的設備，但是寧可放到最後沒有派上用場，希望沒有災難發生。

▲台南市「新化消防訓練中心」落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，並觀看特搜中隊以及警、義消人員演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提到，台南市有全國最多的義消人員，將來訓練中心也要負擔一部分義消訓練任務，期待這個剛建置完成的設備，能夠提供給警消、義消最好的戰技、純熟的訓練。未來消防人員任務將會除去捕蜂、捉蛇這類的任務，進而更專精集中在救災與人命的搶救。

最後，黃偉哲感謝3個捐贈的單位，奇美實業、台南中壇善心會、順通水泥，由於各位善心義舉，讓消防弟兄的訓練設備充實，訓練更扎實，訓練的品質也更加提升。此外，平時我們常看到有許多社會上的善心，不管是捐贈救護車、消防或是訓練設備，在在都是展現社會大眾對於消防弟兄高度的期待與肯定。

消防局表示，這個訓練中心規劃特搜、救助、火災搶救等3大訓練主軸，共計5大模擬訓練設施，包含救助訓練高低塔、火災搶救訓練塔、重型救援訓練場、地震倒塌建築物訓練場、搜救犬訓練場，讓消防救災人員在逼真的模擬環境中進行各種專業訓練，精進消防及防救災技術與品質。

此外，為強化災害應變能力，機能型義消亦於今日成軍，其包含協助執行水域人命救助的「義消佳里救生分隊」、具有緊急救護技術及相關醫療專業人士的「義消大橋救護分隊」、以及負責資訊及無人機應用操作技術的「資通訊」等3種機能型義消，以提升搶救效能、降低災情損害。

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關鍵字：新化,消防,訓練中心,黃偉哲,救災,搶救

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