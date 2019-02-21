　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台南今年房屋稅不凍漲　藍營批黃偉哲專案報告是「屁」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台南市議員蔡育輝表示，市長黃偉哲卻堅持今年仍要持續暴漲81％房屋稅，不聽民意，房杉軍將再起。（圖／記者林悅攝）

台南市議員蔡育輝表示，市長黃偉哲卻堅持今年仍要持續暴漲81％房屋稅，不聽民意，房杉軍將再起。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

房屋稅激起民怨，大家期待今年房屋稅能凍漲，台南市議會國民黨團聆聽市長黃偉哲重新檢討房屋稅專案報告後，痛批黃偉哲承諾跳票，推說開不動產臨時會決定權在中央，明年才能降稅，整篇文青式的報告完全是個「屁」！

藍營說當年賴清德連3年暴漲房屋稅還回溯15年有跟中央報告嗎？為什麼根據法令，台南市長黃偉哲有權利凍漲今年漲幅高達81％房屋稅，為何不為？為百姓爭權益，國民黨團將率房衫軍重返台南市政府。

有鑑於房屋稅風暴持續延燒，台南市不分黨派34位市議員連署，邀請市長黃偉哲今天到議會進行專案報告，市長黃偉哲說，依法他今年無法凍漲房屋稅，也無法召開不動產評價委員會臨時會，房屋稅明年才能降稅。

市議員們聽完這份專案報告，王家貞率先開砲，黃偉哲講個半天是個屁，賴清德政府讓台南市民苦不堪言，賴清德留下的禍害，黃偉哲應該勇敢承擔，不應推諉卸責，結果市府新聞處還發稿騙市民，明年11萬市民會很高興，為何不講今年繼續市民繼續被凌虐受苦。

蔡育輝議員表示，賴清德推翻2013年不動產評價委員會凍漲決議，違法暴漲2017到2019年房屋稅還回溯15年，國民黨團一直建議市長黃偉哲可以以此為據，召開不動產臨時會，這是一個非常好的解套方法，黃偉哲卻堅持今年仍要持續暴漲81％，不聽民意，房杉軍將再起。

議員盧崑福說，賴清德以前想要怎麼徵收就怎麼徵收，議會如橡皮圖章，賴清德無法源法規都能加稅，黃偉哲為何要把開不動產臨時會責任推給議會，吞給中央。議員 蔡淑惠也指出，連署議員要的答案是今年房屋稅能不能凍漲，市長黃偉哲談的是2020年房屋稅雞同鴨講，為了百姓權益為什麼要到明年才降。

議員曾培雅說不要打迷糊仗。議員許至椿表示，黃偉哲應信守競選承諾，房屋稅這是地方稅市長有權責凍漲，政府要徵稅可以在人民買賣有利益時加稅，但不宜暴漲房屋稅。議員李中岑更質問黃偉哲，以前賴清德開不動產委員會有請示中央嗎？為什麼開不動產臨時會要跟中央請示？議員洪玉鳳希望黃偉哲做一個體恤民情的市長，能體諒景氣不佳，否則等到市民收到今年稅單就會發現是騙局一場。

議員林燕祝建議直接調降房屋基本單價，重回2017年以前的稅基，房屋稅就會直接降下來。議員張世賢則說，說一堆沒用，直接用表決的，送市議會記名投票，讓市民了解誰支持誰不支持，不好的政策要立刻改變，不要把責任推給市議會，以前的議會只是議事股，賴清德跟賴美惠合作暴漲房屋稅法案，讓鄉親受苦。
議員李鎮國說永康區稅收最高卻沒反應在地方建設上，希望黃偉哲有魄力凍漲今年房屋稅，市民就會真的很高興。

ET快訊
快訊／好樂迪有「重大事件」準備公布！　22日暫停交易
俞灝明肉身擋火護Selina「下場被分手」　傳前女友是楊冪
蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

關鍵字：房屋稅,凍漲,藍營,黃偉哲,專案報,

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

夫妻談離婚燒炭4死 　吳父：要知道真相下去問他再告訴我

少繫安全帶輪椅婦摔死　廠商「給2000元」家屬氣：還我媽媽！

賓士男唬1塔位賺23萬...阿公買18個還要賣金條　孫子跟蹤找真相

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑改判18年

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

轎車違停永康警查獲5人持毒持槍　網友喊讚！

台南今年房屋稅不凍漲　藍營批黃偉哲專案報告是「屁」

桃園警幫助身障男返台中　收到感謝信好溫馨

相揪好友黏TT　最高可拿萬枚「台東金幣」

平等對待顏面損傷朋友　竹市啟動臉部平權運動

蔡英文訪新竹市　林智堅帶路體驗城市與美食

鐵路高架舊案又被打槍　宜縣府將繼續爭取

新北市2月底起禁捕撈鰻苗　違者最高可罰15萬

拚觀光！　拓展自由行旅遊市場　魅力台東驚豔廣州

360度環景視野超壯觀！全台4大絕美健行地區　週末就上山去

好好抽！拉拉姐妹花「試用衛生紙」　5分鐘KO「滿地白雪」

雙獅賽／統一獅窩心送暖　花錢替選手買外套

HBL／喬楚瑜關鍵一擊　光復攻下東山奪3連勝

簡懿佳卸下主播拍寫真　貼身私房照全曝光

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

快訊／好樂迪有「重大事件」準備公布！　22日暫停交易

Lexus裝BMW引擎？新一代IS可望與牛魔王共用「直6渦輪」

近10年有7年超徵　累計稅收超出預算數3千多億元

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

地方熱門新聞

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

謝龍介問郭國文　可曾正常出口銷..

花蓮婦中1200萬　嚇傻「我好..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

我的怪奇寵物　異形魚

2019台灣燈會　5交通懶人包..

林智堅帶小英名店排隊　體驗網美

太保日照中心揭牌　翁章梁：一鄉..

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態..

9天年假湧入人潮　花蓮市垃圾量..

天降外星人？桃園頭洲事件解密

「泡麵紙膠帶」遭酸　她高EQ回..

毒品通緝犯遇警竄逃　警圍捕栽了

更多熱門

相關新聞

油價說要大漲卻沒漲　中油：一切都是「亞鄰最低價」

受到美中貿易戰談判可能傳出好消息影響，激勵國際油價上揚，連帶國內汽油油價將一口氣大漲1.5元，不過中油說，受限「亞鄰最低價」的條件，整體油價還是要等週日才會對外宣布。據了解，整體上揚幅度可能只有一點點甚至不調整。

賴清德選2020？　黃偉哲：不大可能

龍崎掩埋場不展延　黃偉哲感謝守護台南淨土

流浪警察爭議　葉毓蘭：年改害的

流浪警察？　鄭文燦：不會拒收

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

陳意涵產後12天崩潰！

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面