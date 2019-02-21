台南今年房屋稅不凍漲　藍營批黃偉哲專案報告是「屁」

台南市議員蔡育輝表示，市長黃偉哲卻堅持今年仍要持續暴漲81％房屋稅，不聽民意，房杉軍將再起。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



房屋稅激起民怨，大家期待今年房屋稅能凍漲，台南市議會國民黨團聆聽市長黃偉哲重新檢討房屋稅專案報告後，痛批黃偉哲承諾跳票，推說開不動產臨時會決定權在中央，明年才能降稅，整篇文青式的報告完全是個「屁」！

藍營說當年賴清德連3年暴漲房屋稅還回溯15年有跟中央報告嗎？為什麼根據法令，台南市長黃偉哲有權利凍漲今年漲幅高達81％房屋稅，為何不為？為百姓爭權益，國民黨團將率房衫軍重返台南市政府。

有鑑於房屋稅風暴持續延燒，台南市不分黨派34位市議員連署，邀請市長黃偉哲今天到議會進行專案報告，市長黃偉哲說，依法他今年無法凍漲房屋稅，也無法召開不動產評價委員會臨時會，房屋稅明年才能降稅。

市議員們聽完這份專案報告，王家貞率先開砲，黃偉哲講個半天是個屁，賴清德政府讓台南市民苦不堪言，賴清德留下的禍害，黃偉哲應該勇敢承擔，不應推諉卸責，結果市府新聞處還發稿騙市民，明年11萬市民會很高興，為何不講今年繼續市民繼續被凌虐受苦。

蔡育輝議員表示，賴清德推翻2013年不動產評價委員會凍漲決議，違法暴漲2017到2019年房屋稅還回溯15年，國民黨團一直建議市長黃偉哲可以以此為據，召開不動產臨時會，這是一個非常好的解套方法，黃偉哲卻堅持今年仍要持續暴漲81％，不聽民意，房杉軍將再起。



議員盧崑福說，賴清德以前想要怎麼徵收就怎麼徵收，議會如橡皮圖章，賴清德無法源法規都能加稅，黃偉哲為何要把開不動產臨時會責任推給議會，吞給中央。議員 蔡淑惠也指出，連署議員要的答案是今年房屋稅能不能凍漲，市長黃偉哲談的是2020年房屋稅雞同鴨講，為了百姓權益為什麼要到明年才降。

議員曾培雅說不要打迷糊仗。議員許至椿表示，黃偉哲應信守競選承諾，房屋稅這是地方稅市長有權責凍漲，政府要徵稅可以在人民買賣有利益時加稅，但不宜暴漲房屋稅。議員李中岑更質問黃偉哲，以前賴清德開不動產委員會有請示中央嗎？為什麼開不動產臨時會要跟中央請示？議員洪玉鳳希望黃偉哲做一個體恤民情的市長，能體諒景氣不佳，否則等到市民收到今年稅單就會發現是騙局一場。

議員林燕祝建議直接調降房屋基本單價，重回2017年以前的稅基，房屋稅就會直接降下來。議員張世賢則說，說一堆沒用，直接用表決的，送市議會記名投票，讓市民了解誰支持誰不支持，不好的政策要立刻改變，不要把責任推給市議會，以前的議會只是議事股，賴清德跟賴美惠合作暴漲房屋稅法案，讓鄉親受苦。

議員李鎮國說永康區稅收最高卻沒反應在地方建設上，希望黃偉哲有魄力凍漲今年房屋稅，市民就會真的很高興。