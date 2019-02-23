嘉義市防災宣導體驗營　春季班熱烈招生中

▲▼ 嘉義市免費「防災宣導體驗營」，內容以地震、颱洪、火災、水域等災害安全常識做為主題。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



災害總是來得讓人措手不及，想要好好保護自己和家人，趕快報名嘉義市免費「防災宣導體驗營」，2019年春季班熱烈招生中，消防局強調，春季班多元防災課程共6堂，民眾只要參加4堂，就能夠拿到精美小禮，歡迎有興趣的民眾趕快透過嘉義市社區大學、博愛大學卡位報名。



消防局表示，免費「防災宣導體驗營」開辦以來，每年固定在嘉義市社區大學春、秋季開班期間，推出消防主題課程，開放所有市民朋友們報名參加，廣受好評。去年秋季班更首度擴大至嘉義博愛社區大學開課，同樣吸引滿滿民眾參與。





授課教師由消防局精挑細選的宣導團隊「防災教官團」負責。課程內容以地震、颱洪、火災、水域…等災害安全常識做為主題，從日常生活中帶出宣導重點，並藉由體驗、溝通及意見交流，提升防災觀念及災害應變，讓學員成為「居家安全守護神」！

嘉義市社區大學的課程為4月13日「震」頻繁 保命要訣「震」重要，5月11日居家安全知多少，請您告訴我，以及6月22日來聽消防員講「風水」 防颱風，安全戲水。地點在嘉義市社區大學中油校區中山堂204教室(吳鳳南路94號，中油訓練所內)，報名電話05-2220060。





嘉義博愛社區大學課程則為4月27日高齡社會，有準備好家在、5月25日不分春夏秋冬無聲無息的殺手、6月29日「溺」真的知道嗎？游出一片天。地點在嘉義市博愛路二段241號（佛光山嘉義會館），報名電話05-2325982。