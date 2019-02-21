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嘉義市全國客家日登場　金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸

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▲▼準市長黃敏惠4日謝神，表示接下來將拚經濟。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市全國客家日登場，市長黃敏惠邀請民眾一起來嘉尞天穿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「客家揣令仔 幸福來嘉尋」全國客家日節慶活動24日即將在中央廣場熱鬧登場。從晚間6點開始，除了客家謎語PK賽、猜謎闖關美食抽抽樂、精彩藝文表演、客家市集等，嘉義市政府還力邀曾獲第27屆金曲獎最佳客語歌手獎的羅文裕，來嘉現場演場，歡迎民眾一起尞天穿。

▲▼ 黃敏惠客家日。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

天穿日源自女媧補天傳說。相傳六千多年前，天空出現破洞，女媧見人間浩劫，煉石補天，解救蒼生。客家人感念女媧，每逢天「穿」之日，就祭祀感恩，並將農曆春節的第20天訂為天穿日。政府也於2010年9月10日，正式將「全國客家日」訂在每年農曆正月20日之「天穿日」，並從100年起全國各地同時舉辦客家日慶祝紀念活動，彰顯客家文化之獨特性，客家族群崇敬天地、尊重自然作息、以及提倡環保節約的時代精神。

▲▼ 黃敏惠客家日。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

民政處表示，天穿日除代表客家族群對大地萬物的感恩、惜福，也是重視環保、重視女性與休養生息，是最具客家文化特色的民俗節日。

民政處指出，歌手羅文裕創作自然清新，生活感強烈，歌詞情感豐沛，容易產生共鳴。他在2016年以《驚喜時刻》奪下第27屆金曲獎最佳客語歌手獎，是當今樂壇少見兼具詞曲創作與現場演唱實力的療癒系歌手。期待客家歌手的清新樂曲表演，讓民眾在認識客家傳統文化之餘，也能體驗客家文化新風貌。

市長黃敏惠致力於打造嘉義品牌經濟，客家產業品牌也不缺席，邀請月桃故事館、幸福山丘、嘉冠喜煎餅等出席，這些成功品牌都造就更多在地青年就業機會，回饋鄉里。

市府強調，未來將從觀光行銷、產業創新、青年磁吸、運動健康及人才培育等5大面向著手，「百大品牌拼經濟，百種幸福在嘉義」，把嘉義市打造成台灣西部新都心。

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關鍵字：黃敏惠,客家日,金曲獎最佳客語歌手獎,羅文裕

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