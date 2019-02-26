打小報告被抓到　彰化驚傳高職生猛踹同學「25秒暴打17拳」

地方中心／彰化報導

彰化驚傳校園暴力！臉書「黑色豪門企業」26日下午上傳一段影片，可見一名男學生不斷狠狠朝縮在牆角的同學猛力揮拳，25秒內就揮了約17拳，更多次用腳狠踹對方，力道聲響相當大，而PO文也提到打架原因竟然是「被打者是打小報告被抓到」！

▲彰化驚傳有高職生在教室痛毆同學。（圖／記者翻攝自臉書黑色豪門企業，下同）

從影片中可見，這名身穿白色上衣的男學生把穿紅色外套的同學架住，對方被打到困在教室牆角，接著就是一次次痛毆，短短25秒內就揮了約17拳，並有多次踹腳行徑，但他邊踹人似乎仍不忘確認外面有無他人。

畫面曝光後，引起許多網友關注，「人家這麼大隻，只是不反擊而已，傻傻的啊」、「打人還有顧及有無教官來」、「以他的漢草，起來拷一拳小不點就要哭著叫媽媽了」、「被打的體格很勇，也在防禦應該沒什麼傷，要不是他忍住，這個人應該倒了」。

對此，校方表示，學生因班上一些事務發生衝突，導師和教官已介入處理，經通知家長後，被打學生家長已報案，將尊重家長，並提供相關協助，也因事件嚴重，將會對孩子進行輔導，並依校規進行處分，至於，其他細節不方便透露。

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