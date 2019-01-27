　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

荒唐父帶2幼女上吊遭聲押　法官竟裁5萬交保！檢抗告再拘提

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中司法大廈包含台中地方法院與台中地檢署。 。（圖／記者李忠憲攝）

台中司法大廈資料照 。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／彰化報導

廖姓男子因詐騙案遭判刑1年半，1月29日將入監服刑，他23日竟帶著2名幼女要上吊輕生，還與哥哥爆發衝突，遭警方依殺人未遂罪嫌送辦並聲押。豈知法院卻裁定5萬交保，檢方立刻提抗告，並派員警先拘提，26日晚間聲押禁見終於獲准，2名女童則由母親照顧中。

據了解，廖男服刑在即，竟在1月23日帶著7歲、8歲女兒，前往彰化溪邊，要用電線綁在樹上上吊自殺。路過民眾聽到哭聲，發現後立刻制止，豈知廖男同日下午又要強帶女童，廖男哥哥立刻上前與他扭打，受傷送醫。警方聞訊到場後逮捕廖男，依殺人未遂罪嫌將他移送彰化地點屬偵辦。

檢察官複訊後，認為廖男涉犯重大，有逃亡之虞，向彰化地院申請羈押禁見，豈知法官竟裁定5萬交保。檢方擔心女童安危，除立刻向高等法院台中高分院提抗告外，更指揮員警先行將廖男拘提。台中高分院芿惟檢方抗告有理，此案再回彰化地院重開羈押庭，最後裁准羈押禁見。

彰化縣社會處表示，2名女童雖沒有受傷，但有受到驚嚇，目前由生母帶回南投娘家照顧，未來也將會持續追蹤。警方也已協助申請家暴令，效力包括廖男2名女兒及廖兄。

據了解，廖姓男子前科累累，曾犯下搶奪、擄人嘞淑等重罪，婚後當鐵工，卻加入詐騙集團。1年多前他也曾對妻子家暴，夫妻倆目前處於分居狀態。日前，廖男打電話給妻子，對方卻不理會，廖男憤而嗆說要帶女兒尋死。廖謊稱帶2名女兒去彰化看爺爺奶奶，接走後竟帶著要去上吊，幸好老天保佑，2名女童仍能平安。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
「火車劈腿男」找到了！糾纏前女友新營妹哭整晚：已分手
謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩後續
新營女生注意！她搭火車聽眼鏡男「劈腿電話」曝特徵：太渣

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

中山高北上大林路段6車連撞　1女死亡2輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

又偷帶！陸籍女子攜「80g火腿腸」闖高雄機場　沒繳20萬罰款被遣返

荒唐父帶2幼女上吊遭聲押　法官竟裁5萬交保！檢抗告再拘提

亡父留49筆房地產　他向兄弟姊妹要480萬照顧費敗訴

毆警交保秀黨證再嗆「原本想殺警察」　囂張男24小時二度送辦

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

又偷帶！陸籍女子攜「80g火腿腸」闖高雄機場　沒繳20萬罰款被遣返

荒唐父帶2幼女上吊遭聲押　法官竟裁5萬交保！檢抗告再拘提

亡父留49筆房地產　他向兄弟姊妹要480萬照顧費敗訴

毆警交保秀黨證再嗆「原本想殺警察」　囂張男24小時二度送辦

快訊／汐止汽修廠大火「全面燃燒」　廠長搶救受輕傷

中和年貨大街議員PO自拍照　網驚艷：好美的女警！

給警察夫戴綠帽！　人妻「嘿咻小王17次」北市汽旅做透透

合約中止卻未付代課師資遣費　法官判新竹國小應再補27萬

未注意變燈！「砰」一聲慘吻瑪莎拉蒂屁股　公車司機嚇傻

林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

罰不怕！防檢局查78件違規帶疫區肉品　罰款總計1560萬

賓利100歲了！日內瓦車展推「百年特仕版」1張照片搶先看

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

遭「撕碎春聯砸臉」　「美女議員」戴瑋珊：鄭惠中新聞看太多？

菲利普親王寫信向骨折女道歉！　「下午陽光很刺眼」害翻車

東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京雙人來回機票

影／「我姐有淚就讓你下油鍋」　小舅掛布條嗆新郎...禮車開走1秒爆哭

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

螯足上長滿了黑色硬毛 　「郝柏村蟹」現身新社加塱溪

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面