荒唐父帶2幼女上吊遭聲押　法官竟裁5萬交保！檢抗告再拘提

▲台中司法大廈資料照 。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／彰化報導

廖姓男子因詐騙案遭判刑1年半，1月29日將入監服刑，他23日竟帶著2名幼女要上吊輕生，還與哥哥爆發衝突，遭警方依殺人未遂罪嫌送辦並聲押。豈知法院卻裁定5萬交保，檢方立刻提抗告，並派員警先拘提，26日晚間聲押禁見終於獲准，2名女童則由母親照顧中。

據了解，廖男服刑在即，竟在1月23日帶著7歲、8歲女兒，前往彰化溪邊，要用電線綁在樹上上吊自殺。路過民眾聽到哭聲，發現後立刻制止，豈知廖男同日下午又要強帶女童，廖男哥哥立刻上前與他扭打，受傷送醫。警方聞訊到場後逮捕廖男，依殺人未遂罪嫌將他移送彰化地點屬偵辦。

檢察官複訊後，認為廖男涉犯重大，有逃亡之虞，向彰化地院申請羈押禁見，豈知法官竟裁定5萬交保。檢方擔心女童安危，除立刻向高等法院台中高分院提抗告外，更指揮員警先行將廖男拘提。台中高分院芿惟檢方抗告有理，此案再回彰化地院重開羈押庭，最後裁准羈押禁見。

彰化縣社會處表示，2名女童雖沒有受傷，但有受到驚嚇，目前由生母帶回南投娘家照顧，未來也將會持續追蹤。警方也已協助申請家暴令，效力包括廖男2名女兒及廖兄。

據了解，廖姓男子前科累累，曾犯下搶奪、擄人嘞淑等重罪，婚後當鐵工，卻加入詐騙集團。1年多前他也曾對妻子家暴，夫妻倆目前處於分居狀態。日前，廖男打電話給妻子，對方卻不理會，廖男憤而嗆說要帶女兒尋死。廖謊稱帶2名女兒去彰化看爺爺奶奶，接走後竟帶著要去上吊，幸好老天保佑，2名女童仍能平安。

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