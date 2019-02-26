黑色塑膠袋裝女嬰屍！司機一摸「軟軟以為雞」　割開一看嚇傻

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區柴埕路一處環保公司驚見女嬰屍，案發當時清潔車司機發現一黑色塑膠袋，因觸感柔軟誤以為內容物是民眾丟棄的雞隻，等到工作人員將黑袋割開後，竟驚見嬰屍，嚇得他連忙報警。目前警方已派鑑識人員到場勘驗中，並依現場人員回報清查清潔車回收路線，將鎖定台北市中山區、大同區及大安區全力追查。

▲工作人員誤將女嬰屍認成雞。（圖／記者陳雕文翻攝）

該環保公司表示，25日晚間共派出2部清潔車，每部車會載2到3趟，出車時會由1人開車1人收廚餘，而該嬰屍疑似是由第2部清潔車所載回。待回到公司後，司機與同行人欲分類廚餘與垃圾時，發現一只黑色塑膠袋，還問了「這袋黑色塑膠是什麼？」同行人回應「應該是雞吧，摸起來軟軟的」司機摸了也無起疑，就扔到廚餘桶內。26日上午8時許，剛到環保公司上班一星期的85年次莊姓員工準備整理回收廚餘時，將黑袋割開傾倒，竟驚見女嬰屍，嚇得連忙報警。

▲葬儀社人員將遺體移走。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，黑色塑膠袋裡頭的裸體女嬰屍還連著臍帶跟胎盤，身上無任何外傷，四肢健全，且依大小判斷應已足月，而至於是生下來就死掉，還是活著被遺棄致死，仍待警方進一步調查釐清。

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