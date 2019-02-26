　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

黑色塑膠袋裝女嬰屍！司機一摸「軟軟以為雞」　割開一看嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區柴埕路一處環保公司驚見女嬰屍，案發當時清潔車司機發現一黑色塑膠袋，因觸感柔軟誤以為內容物是民眾丟棄的雞隻，等到工作人員將黑袋割開後，竟驚見嬰屍，嚇得他連忙報警。目前警方已派鑑識人員到場勘驗中，並依現場人員回報清查清潔車回收路線，將鎖定台北市中山區、大同區及大安區全力追查。

▲▼重新上傳有厚馬。新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲工作人員誤將女嬰屍認成雞。（圖／記者陳雕文翻攝）

該環保公司表示，25日晚間共派出2部清潔車，每部車會載2到3趟，出車時會由1人開車1人收廚餘，而該嬰屍疑似是由第2部清潔車所載回。待回到公司後，司機與同行人欲分類廚餘與垃圾時，發現一只黑色塑膠袋，還問了「這袋黑色塑膠是什麼？」同行人回應「應該是雞吧，摸起來軟軟的」司機摸了也無起疑，就扔到廚餘桶內。26日上午8時許，剛到環保公司上班一星期的85年次莊姓員工準備整理回收廚餘時，將黑袋割開傾倒，竟驚見女嬰屍，嚇得連忙報警。

▲▼新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲葬儀社人員將遺體移走。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，黑色塑膠袋裡頭的裸體女嬰屍還連著臍帶跟胎盤，身上無任何外傷，四肢健全，且依大小判斷應已足月，而至於是生下來就死掉，還是活著被遺棄致死，仍待警方進一步調查釐清。

【更多新聞】

新店廚餘桶驚見女嬰屍　警鎖定北市「中山、大同、大安」緝兇

影／臍帶都還沒剪！女嬰被塞進廚餘塑膠袋慘死　環保人員發現嚇斷魂

ET快訊
獨家專訪／最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓國瑜納入民
影／白狼失足「糗跌入棺材」　小弟急護駕：保護總裁！
帶7月嬰吃麥當勞！嬤想摸被擋吼「有病別帶出來」　帥媽神反擊

關鍵字：新店,廚餘桶,嬰屍,

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／與星國2大超市簽約農產品上看3千萬元　韓：感謝肯給機會

影／高雄知名夜市半小時2搶案　用餐包包擺一旁成「黑衣男」行搶目標

承包基隆海生館涉詐貸3億　慶富董座甫獲釋又再度聲押

韓流旋風成星馬政治借鏡　韓國瑜建議：絕對要苦民所苦！

關老爺前偷供品　「6包餅吃光光」僅剩手提袋

宜蘭1名菲籍漁工不慎落海　救難人員尋獲遺體

黑色塑膠袋裝女嬰屍！司機一摸「軟軟以為雞」　割開一看嚇傻

為省31元火車票吃貪污官司　台鐵退休員工佯有優惠票當場被打臉

「台北混很大」台中KTV開打　醉嗆「我的賓士呢」刀砍泊車弟

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

關老爺前偷供品　「6包餅吃光光」僅剩手提袋

宜蘭1名菲籍漁工不慎落海　救難人員尋獲遺體

黑色塑膠袋裝女嬰屍！司機一摸「軟軟以為雞」　割開一看嚇傻

為省31元火車票吃貪污官司　台鐵退休員工佯有優惠票當場被打臉

「台北混很大」台中KTV開打　醉嗆「我的賓士呢」刀砍泊車弟

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

前面讓開！孕婦羊水破將臨盆　「警」急開道助順產

七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

3樓超大水塔鏽蝕掉落　1樓雞排店家超傻眼...「還好沒開」

庫存過高！敦泰第4季毛利率大衰退　季減134%

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

迎向全球化橋接世界 桃園國際機場慶祝成立40周年

悚！女童吃熱狗跳彈跳床　下秒竹籤「貫穿口腔」插進腦幹

業者盼鮭魚返台救房市！　仲介警告「他們是會咬你一口的鯊魚」

朱立倫要重啟核四　民進黨：為了選總統！昨日非核今日擁核

豪宅解凍、台商回流帶動不動產回溫　重頭戲在雙北

利用暗夜在保育區內打魚　海巡人員逮個正著

關老爺前偷供品　「6包餅吃光光」僅剩手提袋

小英猛打「反中牌」　陸學者撰文：底氣虛難逃失敗

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

大膽女業務偷吃少東　嗆正宮被解..

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

更多熱門

相關新聞

廚餘桶女嬰屍　警方鎖定北市3區緝兇

新北市新店區柴埕路一名環保公司人員於本月26日早上8點多，要將昨天所收之廚餘塑膠袋倒進廚餘桶內時，發現一無名女嬰屍，臍帶都還沒剪，嚇得他急忙報案！目前警方已派鑑識人員到場勘驗中，並依現場人員回報清查清潔車回收路線，將鎖定台北市中山區、大同區及大安區全力追查。

新北市14轄區　開放土壤液化查詢

100km狂風吹顫肉冠！禪師國道救雞

新北三大重劃區　買房優缺點分析

養雞場40萬隻雞一夕之間全變烤雞

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面