前一天燒炭獲救...　基隆男開槍射太陽穴亡　搜出3把槍

▲ 基隆一名26歲男子，25日上午在一處公寓的地下室開槍自殺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市通仁街25日上午11時發生一起舉槍自盡案，警方獲報後趕抵現場，發現一名26歲高姓男子右太陽穴遭子彈貫穿，當場失去生命跡象，救護人員隨後將男子送往長庚醫院急救，但仍宣告不治。警方在案發現場，發現一個包包，裡面還有2把槍，包括男子手上的1把共有3把槍，剩餘未擊發子彈8顆。

警方調查，這名開槍自殺的男子，不是第一次自殺，在24日晚間，基隆警第4分局24日晚間接獲報案，家住在基隆安樂路一段的26歲高姓男子（有毒品前科），疑因債務糾紛，在家中房間內燒炭自殺，家人及時發現制止救回一命；25日上午9時許，高男自行外出，家人擔心再度去尋短，趕緊向警方報案協尋。

警方依家人提供高男的行動電話定位，調閱相關位置監視器，發現男子出門後，搭乘計程車，警方詢問該計程車司機，得知高男在中山區通仁街下車，轄區中華派出所會同家屬前往尋找，11時40分許在通仁街20巷一棟公寓地下室找到高男，高男右太陽穴疑遭子彈貫穿，已無生命跡象，送醫急救後宣告不治，死因正由警方調查，並追查槍枝來源。

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