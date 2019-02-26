渣男偷吃妻弟媳賠280萬　「上摩鐵籌錢」悲情妻怒再求償250萬

▲江男偷吃妻子弟媳被抓包，遭妻子求償250萬元。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／高雄報導

高雄一名江姓已婚男子偷吃妻子的魏姓弟媳，江妻發現後憤而向2人求償280萬元，並簽下協議書保證日後不再連絡，一旦違約將再支付250萬元違約金。然而，江男與魏女慾火難耐，又背著江妻上摩鐵被逮到，江妻憤而提告履行協議。法官審理後認為，江妻先前已拿到280萬元，再要求250萬元過高，因此判2人連帶賠償郭女50萬元。

判決書指出，江男與妻子結婚25年，婚後育有1子1女。不料江男竟與妻子弟媳發生婚外情，2018年2月間江妻發現2人姦情後憤而求償280萬元，並且要求2人簽下協議書，承諾日後不再以任何方式聯絡或接觸，否則必須無條件支付違約金250萬元。

然而，2018年5月至6月間江男與魏女又忍不住慾火跑到汽車旅館發生性行為，江妻事後發現大受打擊，忍無可忍之下對2人提告履行協議，並要求2人賠償250萬元違約金。

法院開庭時，江男辯稱是為了籌措賠償金才與魏女連繫，並沒有做出任何違反協議書約定的事，再者，妻子所要求的250萬元違約金過高，已經超出一般同類型違約金約定的金額，因此不願賠償妻子。法院審理後認為，相約連繫籌措賠償金事宜，但卻約在汽車旅館這種「非社會一般通念認可的正當社交場所」實有不妥；至於賠償金額過高，法院則認同江男所訴，但他與魏女確實違約，因此將兩人需給付的違約金額酌減至50萬元。全案可上訴。

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